Başkan Erdoğan yarın Almanya’ya gidiyor! Gündem Gazze’deki soykırım

Katil İsrail, 41 gündür Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Batı ise katliama tepki göstermek yerine Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor.
Katil İsrail, 41 gündür Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Batı ise katliama tepki göstermek yerine Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor.
Tel Aviv yönetiminin en büyük destekçisi ABD ve İngiltere ama son günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz da soykırım yanlısı açıklamalara başladı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor" ifadelere Alman şansölyeden skandal bir çıkış gelmişti.
SCHOLZ FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA ARKA ÇIKTI
İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini 'kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söylemişti. Olaf'ın bu skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
OLAF ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!
Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savunmuştu.
BAŞKAN ALMANYA'YA GİDİYOR
Tüm bu yaşananlar ışığında Başkan Erdoğan, Gazze diplomasisi için Almanya'ya gidiyor.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin'de bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Başbakanlık'ta görüşecek.
İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.
ERDOĞAN'IN ALMAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Başkan Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.
2023 HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR
Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Başkan Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Amaç, yıl sonu 50 milyar dolar olan ticaret hedefini en kısa sürede aşmak.