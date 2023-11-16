Başkan Erdoğan yarın Almanya’ya gidiyor! Gündem Gazze’deki soykırım

OLAF ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!

Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savunmuştu.

BAŞKAN ALMANYA'YA GİDİYOR

Tüm bu yaşananlar ışığında Başkan Erdoğan, Gazze diplomasisi için Almanya'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin'de bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Başbakanlık'ta görüşecek. İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak. ERDOĞAN'IN ALMAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.

2023 HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR

Almanya Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Başkan Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Amaç, yıl sonu 50 milyar dolar olan ticaret hedefini en kısa sürede aşmak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN