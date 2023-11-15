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Apar topar kaçtı! İsrail soykırımına arka çıkan Kanada Başbakanı Trudeau'ya vatandaşlardan sert tepki: Elleriniz kanlı

İsrail soykırımına arka çıkan Kanada Başbakanı Trudeau'ya vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", "Elleriniz kanlı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Tepkiler sonrası Trudeau'ya apar topar kaçmak zorunda kaldı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 23:47 Güncelleme 15 Kasım 2023, 23:47
Apar topar kaçtı! İsrail soykırımına arka çıkan Kanada Başbakanı Trudeau’ya vatandaşlardan sert tepki: Elleriniz kanlı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya Gazze protestosu

Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver'daki Vij's adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi.



"ELLERİNİZ KANLI"
Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", "Elleriniz kanlı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.



Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau'nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.



Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.



TRUDEAU İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı başlatmasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.



Görüşmede, İsrail'in "meşru müdafaa hakkını" savunduklarını belirten Trudeau, (Hamas tarafından tutulan) rehinelerin "derhal serbest bırakılması" gerektiğini söylemişti.

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