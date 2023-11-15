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Özgür Özel sıkıştı! "Emanetçi misin?" diye sorulunca Atatürk'e sığındı... O konuşması akıllara geldi

13 yıldır CHP genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel fena yakalandı... Kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genel başkan mısın emanetçi misin?" sorusu yöneltilen Özgür Özel "Atatürk'ün emanetçisiyim" yanıtını verdi. Ancak Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri arşivden çıktı...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:31 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:40
Özgür Özel sıkıştı! Emanetçi misin? diye sorulunca Atatürk’e sığındı... O konuşması akıllara geldi

Cumhuriyet Halk Partisinde 4 -5 Kasım'da yaşanan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özel'e kaptırdı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İNTİKAM İSTİYOR
Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olduğu biliniyor... Öyle ki İmamoğlu kurultay sonrası "Lider benim" pozu vererek Özgür Özel'i geri plana itti.

İmamoğlu'na yakın köşe yazarları "Eş başkan İmamoğlu" yazılarını pompalarken Hatay ve Osmaniye'ye iki isim birlikte gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN SORDU: EMANETÇİ MİSİN?
Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamada Özgür Özel'e ve CHP'ye yüklendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Değişim dediler, yenilenme dediler, bir sürü albenili kavramı arka arkaya sıraladılar. Ancak kurultaylarında Selo'sundan Kavala'sına ne kadar demokrasi düşmanı varsa, tekmiline birden selam çaktılar. CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturan gerçekten genel başkan mı, yoksa emanetçi mi belli değil. Onu oraya oturtan efendilerinin bir sonraki adımı ne olacak, o da meçhul. Ama genel başkanın da onu oraya getirenlerin de iplerini ellerinde tutanların amaçlarının asla değişmediğini gayet iyi biliyoruz. Dikkat ederseniz, son seçimler öncesinde iyice ayyuka çıkan Kandil ve Pensilvanya ile işbirliklerini sonlandırma adına hiçbir emare göstermediler.

Seçim hezimetinin tüm faturasını sabık genel başkanlarına keserek, kendilerini temize çekmeye çalıştılar. Ziya Paşa'nın, tüm bunları anlatan çok meşhur bir beyiti var; 'En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?' Evet, bunlar da vatandaşı, kendileri gibi balık hafızalı sanıyor. Oysa hepsi oradaydı. Bugün Meclis kürsüsünden millete siyasi etik dersi verenlerin tamamı o gün çevrilen dolapların tam göbeğindeydi. Bizim o dönem 'frankeştayn ittifakı' dediğimiz, ruhsuz, insicamı olmayan, ucube yapıyı millete umut diye pazarlayanlar kendileriydi. Bugün recmettikleri sabık genel başkanları galiba ofis açmış, inşallah mutfağı da unutmamıştır. Daha 5-6 ay öncesine kadar yere göğe sığdıramayan yine bunlardan başkası değildi.

Elbette CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği, kimin kime ihanet ettiği bizim meselemiz değildir. Daha düne kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri Cumhurbaşkanı adaylarını, bugün günah keçisi ilan etmelerindeki çelişki bizi ilgilendirmez. Hatta genel başkanlık koltuğunda oturan yeni şahsın, selefi gibi 'çarkçı' olması da bizi alakadar etmez. Tüm bunlar CHP'nin iç meselesidir, iç hesaplaşmasıdır, o dönem yol yürüdükleri ortaklarıyla kendi aralarında açıklığa kavuşturması gereken hususlardır. Bizim için önemli olan ellerinde hançerle gezen bu kifayetsiz muhterislerin, o hançerleri milletimize saplamasının önüne geçmektir."

ÖZGÜR ÖZEL MESELEYİ ATATÜRK'E BAĞLADI: ATATÜRK'ÜN EMANETÇİSİYİM
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu.

Özgür Özel ise meseleyi Atatürk'e bağlayarak şunları söyledi:

"Emanetçi mi emanetçi. Atatürk'ün emanetçisiyim. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkıyorum. CHP'ye genel başkanlık yapıyorum. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Ama bir emanet daha var. Atatürk'ün bir emaneti de Cumhurbaşkanlığı koltuğu, o emaneti de kendisinden geri almak üzere gün sayıyoruz. "

ARŞİV UNUTMADI: SIKIŞINCA ATATÜRK DEYİP DEVAM EDİYORUZ
Ancak Özgür Özel'in 19 Ağustos'ta söylediği sözler verdiği kaçamak yanıtın göstergesi oldu.

Öyle ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için yaptığı konuşmada, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alıyoruz" itirafında da bulunmuştu. Özel 19 Ağustos'ta şunları söylemişti:

"Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var"

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