Başkan Erdoğan KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünü tebrik etti: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 40'ıncı yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin her daim yanında olacağını vurguladı.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Bugün kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.
"ZULME 'DUR' DİYEN KAHRAMANLARI RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme "dur" diyen kahramanları rahmetle yâd ediyor, Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum.
Türkiye olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.