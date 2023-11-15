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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:29 Güncelleme 15 Kasım 2023, 08:53
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları'nda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Göçmen kaçakçılarına darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63'ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

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