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2023 THY Emlak Konut Arnavutköy sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! 14 Kasım THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları! 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri...

Binlerce kişi, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için bu projeye 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle başvuruda bulunuyor. Kura çekimi sonucunda belirlenecek hak sahipleri, ev sahibi olma yolunda bir adım daha ilerleyecekler. Peki, bu sonuçlar ne zaman duyurulacak? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:28 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:28
2023 THY Emlak Konut Arnavutköy sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! 14 Kasım THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları! 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi, binlerce kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. 2 Haziran'da başvuruların tamamlanmasının ardından, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi henüz açıklanmış değil. Projeyle ilgili gelişmeler olduğunda, detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖDEME PLANI

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenlerin, İstanbul'da ikamet etmeleri, hane halkı üzerine kayıtlı evlerinin olmaması ve son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları karşılayan başvuru sahipleri, kura çekimi sonucunda projeden yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanına kavuşacaklar.

1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için belirlenen peşinat miktarları şu şekilde:

1+1 Daireler: 417.600 TL
2+1 Daireler: 518.400 TL
3+1 Daireler: 734.400 TL

Ayrıca, ilk yıl için taksit ödemeleri de belirlenmiş olup, bu detaylar şu şekildedir:

1+1 Daireler: 7.500 TL
2+1 Daireler: 10.000 TL
3+1 Daireler: 15.000 TL

Ödemeler, Emlak Konut'un belirlediği ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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