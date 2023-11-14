2023 THY Emlak Konut Arnavutköy sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! 14 Kasım THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları! 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi, binlerce kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyor. 2 Haziran'da başvuruların tamamlanmasının ardından, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi henüz açıklanmış değil. Projeyle ilgili gelişmeler olduğunda, detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ÖDEME PLANI

Proje kapsamında ev sahibi olmak isteyenlerin, İstanbul'da ikamet etmeleri, hane halkı üzerine kayıtlı evlerinin olmaması ve son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Bu şartları karşılayan başvuru sahipleri, kura çekimi sonucunda projeden yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanına kavuşacaklar.

1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için belirlenen peşinat miktarları şu şekilde:

1+1 Daireler: 417.600 TL

2+1 Daireler: 518.400 TL

3+1 Daireler: 734.400 TL