SON DAKİKA I Büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma'nın 5'inci maddesi ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü'nün 4'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş atanmıştır.

Moritayna İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Burhan Köroğlu atanmıştır.