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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 kişiye işlem!

Son dakika haberleri... İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 17:17 Güncelleme 14 Kasım 2023, 17:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 kişiye işlem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda sosyal medya hesapları incelenen 60 milyonu aşkın kişiden 79'una 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' etme suçundan işlem uygulandığını belirterek, şu açıklamalara yer verdi:

"Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde 'Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca; sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 milyon 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım yapan hesapların yüzde 27.86'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41'inin (587.348.206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."

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