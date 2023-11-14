Beyoğlu’ndaki katliamda yatak odası detayı! Üç gün önceden planlamış

Evin babası Özgür Nayman'ın yanı başında tabanca vardı. O da başından yaralıydı ancak yaşıyordu. Özgür Nayman hemen hastaneye kaldırıldı. Sevilay Nayman ve 3 çocuğunun cesetleri ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KATLİAMIN ŞİFRESİNE SOSYAL MEDYADAN ULAŞILDI

Polis ekipleri 9 mm'lik tabancanın içerisinde 3 kurşun daha olduğunu tespit etti. Atışların hepsi bu tabancayla yapılmıştı. Özgür Nayman'ın yakınlarıyla irtibata geçen polis ekipleri, katliamın sırrına sosyal medyadan ulaştı. Daha önce kahvehane işleten Özgür Nayman olaydan önce intihar edeceğini ve beraberinde eşi ve çocuklarını da öldüreceğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özgür Nayman'ın katliam mesajını 9 Kasım'da telefonunun notlar kısmına yazdığı, cinayetten dakikalar önce de sosyal medya hesabından bu notları paylaştığı ortaya çıktı. Özgür Nayman mesajında, "Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da herhangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Anlamsız geliyor artık. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum. Sevdiklerimi ve beni sevenleri son kez üzeceğim" diye yazmıştı.