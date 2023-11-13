MSB duyurdu! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının 4'üncüsünün MSB'de başladığı belirtildi.

2 YIL ARADAN SONRA BULUŞULDU

Toplantıya iki ülkenin savunma bakanlıklarının heyetlerinin yanı sıra sivil yetkililerin de yer aldığı öğrenildi. 2 yıl aradan sonra bir araya gelen iki ülke heyetleri, Ege'de alınacak tedbirleri görüşecek.