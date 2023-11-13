AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.