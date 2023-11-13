AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilova (Burdur)
Tarih:2023-11-13
Saat:08:28:27 TSİ
Enlem:37.689 N
Boylam:29.944 E
Derinlik:13.23 km
Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.11.13 08:38:26 36.0637 36.2307 13.9 -.- 1.5 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY) İlksel 2023.11.13 08:28:28 37.7298 29.9363 7.2 -.- 4.2 4.1 ELDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2023.11.13 08:22:19 40.8392 42.8128 6.2 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel 2023.11.13 07:56:19 38.0008 37.0350 6.7 -.- 2.2 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 06:57:25 37.8528 36.3260 6.8 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 06:54:05 38.1658 36.8277 8.8 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 06:45:37 37.7813 36.1668 3.6 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.11.13 06:37:31 38.3570 38.3135 5.0 -.- 1.5 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel 2023.11.13 06:20:05 40.2752 27.1032 14.0 -.- 2.7 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2023.11.13 06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel 2023.11.13 05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.11.13 04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2023.11.13 03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2023.11.13 03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 03:18:14 37.5095 37.0452 5.0 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.11.13 03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.11.13 03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2023.11.13 03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.13 03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel