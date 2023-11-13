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BURDUR DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Antalya, Denizli, Isparta, Afyon... AFAD son depremler!

Son dakika haberine göre, Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilerek paniğe yol açtı. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 08:36 Güncelleme 13 Kasım 2023, 08:50
BURDUR DEPREM SON DAKİKA! Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Antalya, Denizli, Isparta, Afyon... AFAD son depremler!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.11.13 08:38:26  36.0637   36.2307       13.9      -.-  1.5  -.-   AKDARI-ALTINOZU (HATAY)                           İlksel
2023.11.13 08:28:28  37.7298   29.9363        7.2      -.-  4.2  4.1   ELDEN-YESILOVA (BURDUR)                           İlksel
2023.11.13 08:22:19  40.8392   42.8128        6.2      -.-  2.5  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2023.11.13 07:56:19  38.0008   37.0350        6.7      -.-  2.2  -.-   KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.13 06:57:25  37.8528   36.3260        6.8      -.-  1.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.11.13 06:54:05  38.1658   36.8277        8.8      -.-  1.7  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.11.13 06:45:37  37.7813   36.1668        3.6      -.-  2.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.11.13 06:37:31  38.3570   38.3135        5.0      -.-  1.5  -.-   MALATYA (MALATYA)                                 İlksel
2023.11.13 06:20:05  40.2752   27.1032       14.0      -.-  2.7  -.-   GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2023.11.13 06:07:59  37.3357   35.1800        7.1      -.-  2.1  -.-   CORLU-KARAISALI (ADANA)                           İlksel
2023.11.13 05:16:36  38.1207   36.4795        8.9      -.-  1.8  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.11.13 04:35:22  36.1373   36.0138        4.5      -.-  0.9  -.-   MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.11.13 04:32:55  36.4797   36.4822       15.0      -.-  0.8  -.-   BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2023.11.13 03:41:56  38.1282   37.6040       22.7      -.-  1.3  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.11.13 03:33:00  39.4678   25.7140        9.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.11.13 03:28:58  37.8748   36.3183       12.7      -.-  1.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.11.13 03:18:14  37.5095   37.0452        5.0      -.-  1.2  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.11.13 03:13:35  37.9578   27.1025        7.3      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.11.13 03:09:43  37.9687   27.0985        5.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.11.13 03:08:28  37.9690   27.1148        5.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.11.13 03:08:24  37.3368   36.9457        5.0      -.-  1.9  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.11.13 03:04:25  38.1263   37.3887        5.0      -.-  1.7  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
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