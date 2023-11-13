Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Ekrem İmamoğlu kasayı ele geçirdi

Kılıçdaroğlu "Ben Kemal... Gidiyorum" dedi! Özgür Özel genel başkan seçildi! Ancak hiç de özgür değildi! Çünkü Ekrem İmamoğlu , Merkez Yürütme Kurulu'nu adeta ele geçirdi.







ÖZGÜR ÖZEL JET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göreve gelmesinin ardından Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kendisine, kurultay sürecinde gölgesinde kaldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İki isim özel jetle alana indi. Sık sık, iktidara gelmeleri halinde devletin özel uçaklarını satacaklarına dair açıklamalar yapan ekibin, özel jetle seyahat etmeleri tepki çekti. İmamoğlu'nun bu gezide "Eş başkan" gibi Özel'in ensesinde olması da dikkat çekti.



Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Hatay'a özel uçakla gitti.



Özel, ilk ziyaretine yaptığı Hatay'da, "Hatay bundan sonra benim şahsi meselemdir!" dedi.