Gazze için 20 bin KM! Başkan Erdoğan, Gazze’deki katliamı durdurmak için diplomasi atağı başlattı

ilk günden beri Filistin davasının sesi olma gayretinde oldum. Daha fazla kan akmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Adam adama markaja devam edeceğiz.
17 Kasım'da Almanya'dan Avrupa'ya çağrıda bulunacağım. 21 Kasım'da Cezayir'e gideceğim. Sisi ile kalıcı barışı ele alacağız. 28 Kasım'da Reisi gelecek, ardından Putin'i bekliyoruz.
Başkan Erdoğan dün İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında Netanyahu'ya sert çıktı: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin. Şunu iyi bil gidicisin...
S.Arabistan: 4746 KM
Almanya: 4710 KM
Cezayir: 5750 KM
Mısır: 2824 KM
GİDİCİSİN NETANYAHU!
Başkan Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında konuştu:
- Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşımıza sahip çıkıyorsak mazlumlara da kol kanat geriyoruz.
- Netanyahu'yu Macron'un açıklamaları, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, 'Ey Netanyahu şu an senin iyi günün, seni daha farklı günler bekliyor' dedim.
- O bebeler, o yavrular, o kefene sarılmış, o anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor.
- Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çocuklar ölmesin, analar evlatlarının soğuk bedenine sarılmasın diyoruz.
- Riyad'da önemli kararlar aldık. 'Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi' bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız.
- Ateşkesin tesisi için gayret göstereceğiz. Hakkı ve hakikati her platformda haykıracağız. Vizyon sahibi ülkeleri harekete geçirmek için temasları yoğunlaştıracağız.
- Başkan Erdoğan, Gazze'yi haritadan silmek isteyen Netanyahu'ya sert çıktı. "Ey Netanyahu, bunlar senin daha iyi günlerin, şunu bil gidicisin" ifadelerini kullandı.
- Başkan Erdoğan, "Burası din, köken, ırk ayrımı yapmayan tüm düşkünlere sahip çıkan sembol bir kurumdur" dedi.