Gazze için 20 bin KM! Başkan Erdoğan, Gazze’deki katliamı durdurmak için diplomasi atağı başlattı



GİDİCİSİN NETANYAHU!

Başkan Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında konuştu:

- Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşımıza sahip çıkıyorsak mazlumlara da kol kanat geriyoruz.

- Netanyahu'yu Macron'un açıklamaları, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, 'Ey Netanyahu şu an senin iyi günün, seni daha farklı günler bekliyor' dedim.

- O bebeler, o yavrular, o kefene sarılmış, o anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor.

- Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çocuklar ölmesin, analar evlatlarının soğuk bedenine sarılmasın diyoruz.

- Riyad'da önemli kararlar aldık. 'Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi' bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız.

- Ateşkesin tesisi için gayret göstereceğiz. Hakkı ve hakikati her platformda haykıracağız. Vizyon sahibi ülkeleri harekete geçirmek için temasları yoğunlaştıracağız.

- Başkan Erdoğan, Gazze'yi haritadan silmek isteyen Netanyahu'ya sert çıktı. "Ey Netanyahu, bunlar senin daha iyi günlerin, şunu bil gidicisin" ifadelerini kullandı.



- Başkan Erdoğan, "Burası din, köken, ırk ayrımı yapmayan tüm düşkünlere sahip çıkan sembol bir kurumdur" dedi.