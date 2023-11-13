PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Gazze için 20 bin KM! Başkan Erdoğan, Gazze'deki katliamı durdurmak için diplomasi atağı başlattı

Başkan Erdoğan, Gazze'deki katliamı durdurmak için diplomasi atağı başlattı. Suudi Arabistan dönüşü rotayı açıkladı. Almanya, Mısır ve Cezayir'e gideceğini anlattı. Şu ifadeleri kullandı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Gazze için 20 bin KM! Başkan Erdoğan, Gazze’deki katliamı durdurmak için diplomasi atağı başlattı

ilk günden beri Filistin davasının sesi olma gayretinde oldum. Daha fazla kan akmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Adam adama markaja devam edeceğiz.

17 Kasım'da Almanya'dan Avrupa'ya çağrıda bulunacağım. 21 Kasım'da Cezayir'e gideceğim. Sisi ile kalıcı barışı ele alacağız. 28 Kasım'da Reisi gelecek, ardından Putin'i bekliyoruz.




Başkan Erdoğan dün İstanbul'da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında Netanyahu'ya sert çıktı: Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin. Şunu iyi bil gidicisin...


S.Arabistan: 4746 KM
Almanya: 4710 KM
Cezayir: 5750 KM
Mısır: 2824 KM


GİDİCİSİN NETANYAHU!
Başkan Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışında konuştu:
- Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşımıza sahip çıkıyorsak mazlumlara da kol kanat geriyoruz.
- Netanyahu'yu Macron'un açıklamaları, Riyad zirvesi rahatsız etmiş. Ben ne dedim, 'Ey Netanyahu şu an senin iyi günün, seni daha farklı günler bekliyor' dedim.
- O bebeler, o yavrular, o kefene sarılmış, o anneler şehit yavrularının cesedini koklayarak yavrularını mezara götürüyor.
- Onların ahı seni iflah ettirmez. Gidicisin, gidicisin. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çocuklar ölmesin, analar evlatlarının soğuk bedenine sarılmasın diyoruz.
- Riyad'da önemli kararlar aldık. 'Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi' bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız.
- Ateşkesin tesisi için gayret göstereceğiz. Hakkı ve hakikati her platformda haykıracağız. Vizyon sahibi ülkeleri harekete geçirmek için temasları yoğunlaştıracağız.

- Başkan Erdoğan, Gazze'yi haritadan silmek isteyen Netanyahu'ya sert çıktı. "Ey Netanyahu, bunlar senin daha iyi günlerin, şunu bil gidicisin" ifadelerini kullandı.

- Başkan Erdoğan, "Burası din, köken, ırk ayrımı yapmayan tüm düşkünlere sahip çıkan sembol bir kurumdur" dedi.


DÜNYADA ÖRNEĞI YOK
İstanbul Arnavutköy'de 1 yılda tamamlanan ve 23 bloktan oluşan Darülaceze, 1000 yatak kapasiteli ve odalar da tek, 2, 3, 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Lojman, bakım, rehabilitasyon, demanslı hastaların da bakılabileceği, kilisenin caminin bir arada olduğu, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın herkese kapısı açık bir merkez olarak yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze’nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı
SON DAKİKA