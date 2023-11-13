Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti’de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır." bilgisini verdi.

AK Parti 'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kızılcahamam'daki Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı'nda, geleceğe yönelik genel ve yerel çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak Kızılcahamam'da düzenledikleri kampın devam ettiğini belirtti.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak Kızılcahamam'da düzenlediğimiz, üç gün sürecek Çalışma Kampımız devam ediyor.



Son genel seçimlerde Cumhur İttifakımıza ve Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza milletimizin verdiği yetkinin Türkiye Yüzyılı açısından ne kadar… pic.twitter.com/7Uk8WFzOdj — Erkan Kandemir (@erkankandemir) November 13, 2023

Açıklamasında "Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'mıza ve Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mıza milletimizin verdiği yetkinin Türkiye Yüzyılı açısından ne kadar kıymetli olduğu bugün daha anlaşılır hale geldi. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler dünyanın bir Türkiye Yüzyılı'na ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Kandemir, AK Parti'yi 2023'e taşırken, büyük bir inanç ve azimle mücadele verdiklerini vurguladı.