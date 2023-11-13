İstanbul’da kadınların Filistin’e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde: Zulme sessiz kalmayacağız





Yabancı uyruklu bir çok kişinin de bu acıya ortak olduklarını gördüklerini anlatan Keleş, "Bu acı hepimizin acısı. Çocukları seyretmeye, kadınları seyretmeye dayanamıyoruz ama bu dayanamamamız bizi zayıflatmıyor. Kelimelerimiz, boğazımıza düğümlense bile biz onların yanındayız. Onlar şehit olarak ahirete göçüyorlar ama bizler onların davalarını insanlık davası adına tüm dünyaya yaymaya söz veriyoruz." dedi.

EVKAD üyesi Ayşenur Atlı da ev kadınları ve onların yetiştirdiği gençler olarak da burada olduklarını dile getirerek, Filistin direnişini temsil etmek için burada olduklarını ifade etti.