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Son dakika Ağrı'da deprem! Azerbaycan, Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Van az önce deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17:58'de Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Sarsıntıyı hisseden birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında az önce deprem mi oldu ve son dakika deprem mi oldu soruları yer alıyor. İşte meydana gelen deprem hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 18:14 Güncelleme 13 Kasım 2023, 18:37
Son dakika Ağrı’da deprem! Azerbaycan, Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Van az önce deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17:58'de Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

TÜRKİYE - İRAN SINIR BÖLGESİNDE DEPREM!

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.97 km] Doğubayazıt (Ağrı)
Tarih:2023-11-13
Saat:17:58:05 TSİ
Enlem:39.412 N
Boylam:44.706 E
Derinlik:7 km

HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Meydana gelen arsıntının Ağrı, Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Van illerinde de hissedildiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

13 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.11.13 17:58:05 39.4422 44.5950 5.0 -.- 4.3 4.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.13 17:49:20 38.0855 38.5198 10.8 -.- 1.5 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 17:33:57 37.6975 29.9702 5.7 -.- 2.2 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.11.13 17:24:19 36.7713 26.5048 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.11.13 17:24:25)
2023.11.13 14:55:53 35.2633 25.2523 15.4 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.13 14:47:37 38.4453 38.9620 6.7 -.- 2.2 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.11.13 14:42:01 37.0958 29.0098 23.2 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.11.13 14:36:22 40.7057 29.1648 11.9 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.11.13 14:10:27 39.1530 29.0578 5.2 -.- 2.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.13 14:07:47 37.8208 36.0412 4.5 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2023.11.13 13:35:15 38.1472 38.4495 8.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 12:32:50 37.7337 36.5595 8.7 -.- 1.8 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 12:26:37 38.3302 27.1860 2.4 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.13 12:10:51 38.7102 36.9857 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.13 12:01:38 36.2612 33.7982 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.11.13 11:59:16 38.6552 38.1862 15.5 -.- 1.4 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.11.13 11:45:54 38.1282 38.5767 23.3 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 11:23:37 37.3208 37.0772 5.0 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 11:17:01 39.5112 40.0505 16.6 -.- 2.1 -.- TASLIK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.11.13 11:16:13 39.6505 33.8943 4.3 -.- 2.0 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel

2023.11.13 11:08:48 36.9797 36.3407 10.2 -.- 1.6 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.11.13 10:34:51 38.2557 38.5095 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.13 10:31:34 38.4310 37.8368 6.5 -.- 1.6 -.- COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.13 10:03:10 34.8170 25.1585 11.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.13 09:46:46 40.7545 41.8872 1.4 -.- 2.1 -.- AYVALI-OLTU (ERZURUM)

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