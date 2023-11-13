Son dakika Ağrı’da deprem! Azerbaycan, Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Van az önce deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17:58'de Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17:58'de Türkiye-İran sınırında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
TÜRKİYE - İRAN SINIR BÖLGESİNDE DEPREM!
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.97 km] Doğubayazıt (Ağrı)
Tarih:2023-11-13
Saat:17:58:05 TSİ
Enlem:39.412 N
Boylam:44.706 E
Derinlik:7 km
HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
Meydana gelen arsıntının Ağrı, Kars, Iğdır, Muş, Bitlis, Van illerinde de hissedildiği belirtildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
13 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ!
2023.11.13 17:58:05 39.4422 44.5950 5.0 -.- 4.3 4.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.13 17:49:20 38.0855 38.5198 10.8 -.- 1.5 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 17:33:57 37.6975 29.9702 5.7 -.- 2.2 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.11.13 17:24:19 36.7713 26.5048 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.11.13 17:24:25)
2023.11.13 14:55:53 35.2633 25.2523 15.4 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.13 14:47:37 38.4453 38.9620 6.7 -.- 2.2 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.11.13 14:42:01 37.0958 29.0098 23.2 -.- 1.5 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.11.13 14:36:22 40.7057 29.1648 11.9 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.11.13 14:10:27 39.1530 29.0578 5.2 -.- 2.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.11.13 14:07:47 37.8208 36.0412 4.5 -.- 1.8 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel
2023.11.13 13:35:15 38.1472 38.4495 8.4 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 12:32:50 37.7337 36.5595 8.7 -.- 1.8 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 12:26:37 38.3302 27.1860 2.4 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.13 12:10:51 38.7102 36.9857 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.13 12:01:38 36.2612 33.7982 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.11.13 11:59:16 38.6552 38.1862 15.5 -.- 1.4 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.11.13 11:45:54 38.1282 38.5767 23.3 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.13 11:23:37 37.3208 37.0772 5.0 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.13 11:17:01 39.5112 40.0505 16.6 -.- 2.1 -.- TASLIK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2023.11.13 11:16:13 39.6505 33.8943 4.3 -.- 2.0 -.- HACIOMERSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel
2023.11.13 11:08:48 36.9797 36.3407 10.2 -.- 1.6 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.11.13 10:34:51 38.2557 38.5095 5.0 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.11.13 10:31:34 38.4310 37.8368 6.5 -.- 1.6 -.- COBANUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.11.13 10:03:10 34.8170 25.1585 11.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.13 09:46:46 40.7545 41.8872 1.4 -.- 2.1 -.- AYVALI-OLTU (ERZURUM)