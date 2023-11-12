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Takvim.com.tr aylar önce duyurmuştu! İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti’den zehir zemberek açıklamalarla ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu takvim.com.tr olarak aylar önce duyurmuştuk. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Ağıralioğlu, “Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir” dedi.

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 13:56 Güncelleme 12 Kasım 2023, 13:56
Takvim.com.tr aylar önce duyurmuştu! İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni parti açıklaması

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalktığı masaya yeniden oturması, HDP ile gizli görüşmelere tepki göstererek partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin iddiasına Yavuz Ağıralioğlundan sert yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiasına Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert yanıt

Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.

Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Yakın çevresi kulislerde konuşulanları doğruladı! Parti ne zaman açıklanacak? Partide tanıdık isimler var mı?

Ağıralioğlu'nun istifasının ardından seçim süreci boyunca, AK Parti'ye katılacağı, Kabine'den görev alacağı konuşulmuş hatta BBP Partisi'nin Genel Başkanlığı'na geçeceği dahi iddia edilmişti.

İLK KULİS AYLAR ÖNCE TAKVİM.COM.TR'DEN
Takvim.com.tr, tüm bu iddiaların ışığında Yavuz Ağıralioğlu'nun yakın çevresinden yeni bir parti hazırlığında olduğunu öğrenmiş, partinin ana hareketinin milliyetçilik olduğunu belirtmişti.

Söz konusu yeni partide tanıdık isimlerin de yer alacağı ve en geç yerel seçimler sonrasında partiden reel olarak bahsedileceği de takvim.com.tr kaynaklarının verdiği bilgiler arasındaydı.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Manşete taşıdığımız haberden 5 ay sonra açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu takvim.com.tr'yi doğruladı.

Yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir."

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ne olacak?
Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim" bulacaklarını belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi merkez sağda mı olacak?
Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinde kimlere olacak, kadroda kimler var?
İsmail Saymaz'ın "Kadronuzda kimler olacak?" sorusuna yanıt veren Yavuz Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim"

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Takvim.com.tr aylar önce duyurmuştu! İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni parti açıklaması
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