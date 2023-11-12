Takvim.com.tr aylar önce duyurmuştu! İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni parti açıklaması

"Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir."

Yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, şu açıklamayı yaptı:

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi ne olacak?

Henüz isim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim" bulacaklarını belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi merkez sağda mı olacak?

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum" dedi.