İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ağrı'da önemli açıklamalar: "Sınırdan en ufak göç akınını dahi engelleyeceğiz"

Kaçak geçişlere, terör saldırılarına engel olan Mehmetçik önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Ağrı'ya geldi.

Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Gürbulak Gümrük Kapısı'na gitti. Sınır Güvenliği Toplantısı'na katılan Yerlikaya, toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

"KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Göçle mücadele noktasında bir tek göçmen kalmayana kadar mücadele edeceklerini belirten Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapım süreci hızlandırılan Gürbulak Sınır Kapımız var. 2 etaptan oluşuyor. İlk etabı yakın bir zamanda tamamlanacak. 2'nci etap ise 2025'in ortalarında tamamlanacak. Türkiye'de yapılan yeni nesil kapılar gibi Gürbulak da modern yüzüyle hizmete alınmış olacak. Biliyorsunuz Bakanlık olarak terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve diğer suçla mücadele unsurlarıyla kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz.

"EN UFAK BİR GÖÇ AKIMININ GELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Biz sınır duvarı ve duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akımının gelmesini istemiyoruz. Buradaki gücümüz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisine girdiklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada hiçbir şekilde durmayacağız. Günlük ortalaması 818 araç giriş ve çıkışı ve 3 binin biraz altında da yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapımız. İhracat ve ithalat toplamı 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız.

"SINIRLARIMIZ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ağrı ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. 81.3 kilometrelik kısmına modüler beton duvar ve devriye yolu yaptık. 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı. 164 kamera ile yasa dışı geçişlere müdahale edilmekte. Sınır güvenliği faaliyetleri 2 tabur ve hudut karakolu ile yönetiliyor. Hudut birliklerimizin gerisinde il jandarma özel harekat taburu ve komando bölüğü ile tedbirleri almış bulunuyoruz. İHA ve SİHA'larımız da aktif görev alıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Düzensiz göç ile mücadelede olmazsa olmazımızdır.