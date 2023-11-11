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İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında ortak bildiri! BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" düzenlendi. Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride İsrail'in Gazze'deki katliamları kınanırken devletlerin, İsrail'e silah ihracatını durdurması çağrısı yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 19:25 Güncelleme 11 Kasım 2023, 20:48
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında ortak bildiri! BM Güvenlik Konseyi’ne çağrı

Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kötüleşen durum görüşüldü.

ZİRVE SONRASI ORTAK BİLDİRİ
Zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınandı. Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin vermesi çağrısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi sonrasında sonuç bildirgesi yayınlanırken "BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı alması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

İT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz"

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz"

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