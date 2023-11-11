’Hekim nereden nereye geldi’ diyen yaygaracılara yanıt! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayılarla açıkladı

Komisyonda Bakan Koca'ya, 'Hekim göçü' ile ilgili bir soru yöneltildi. Bakan Koca, bu konuda Tabipler Odası ve Bakanlıktan alınan rakamların bulunduğunu vurguladı.

"2022'de Bakanlığımızdan İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle de söylüyorum. 2023'te İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1321, 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. Bu 401 hekimin de 250'si pratisyen ve asistan hekim, 149'u uzman hekim. Dolayısıyla yurt dışına giden hekimlerin ağırlıklı olarak pratisyen hekimler olduğunu görüyoruz.

Peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar, hayır. Sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya... Dolayısıyla kaç hekimimiz var 205 bin, kaçı gidiyor 401, 450, 500 hadi 600 olsun. Binde kaç? 1.9… 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun. Yani bin kişiden hadi sizin hesabınızla iki kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu? OECD'nin raporu ne diyor? Hindistan, Pakistan'ı karıştırmıyorum. Almanya hekimlerinin yüzde 5'i yani 18 bin 800'ü İngiltere'nin yüzde 8,6'sı yan, 18 bin 314 kişisi yurt dışında. Bunlarla kıyaslanabilir miyiz? Dünyada pandamı sonrası olan durumun bizde ne kadar minimal olduğunu söylüyorum."

ALMANYA'YI MI GİDİYORLAR?

Öte yandan Koca, yurt dışına giden hekimlerin pratisyen ağırlıklı olmasının, bu gidişlerin eğitim amaçlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Koca, yurt dışına giden hekimlerin öncelikli olarak Almanya'ya gitmediğini, ilk tercihlerinin Katar, Kuveyt ve Dubai olduğunu aktardı. Fahrettin Koca son olarak, "Şu an toplam 205 bin hekimimiz var, 401'i yurt dışına gidiyor." açıklamasında bulunmuştu.