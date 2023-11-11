İlker Kömürcü imzalı 100. Yıl Marşı artık tüm dijital müzik platformlarında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Cumhuriyetin 100. yılına özel, 400'ün üzerinde eserin katılımıyla beste ve güfte dallarında düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilerek belirlenen İlker Kömürcü imzalı 100. Yıl Marşı dijital müzik platformlarında vatandaşlara sunuldu.
100. Yıl Marşı, ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen tanıtım programında seslendirildi. Programda tüm orkestraların katılımıyla yeniden seslendirilen eser vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle söylendi.
100. YIL MARŞI
"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı ulusun
Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun
Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim
Tarihe sığmayan destanlar bizim
Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda
Kalplere kazınmış bu vatan bizim
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz
Özgürlük tutkusu damarlarımda
Çelikten her nefer semalarımda
Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize
Tek yürek bu millet en zor anında
Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden
Denizler köpürse taşsa dağlardan
Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz
Kahraman yarattı Türk'ü yaratan
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."