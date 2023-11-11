Hamas işgalci İsrail askerlerini böyle avladı

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında soykırım yaparak insanlık suçu işliyor.
Gazze'de elektiriği, suyu, iletişimi, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, hastaneleri, hedef alarak kadın çocuk dinlemeden 12 binden fazla insanı katletti.
EL-KASSAM DİRENİYOR
Havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.
HAMAS GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İŞGALCİLER BÖYLE VURULDU
Hamas güçleri, İsrail askerlerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Kassam Tugayları'nın paylaştığı videoda işgalci İsrail askerlerinin hedef alındığı en net görüntüler yer aldı.
Beyt Hanun'un kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerlerinin tahkimat kurduğu ev hamasın roketlerle vurmasının ardından tozla kaplandı. Daha sonra çatışma sesleri duyuldu.