Hekimler göç ediyor diyen yaygaracılara verilerle yanıt! Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakam verdi! Türkiye son sıralarda

Türk hekimler göç ediyor diyen provakatörleri üzecek veriler paylaşıldı.
Türk hekimler göç ediyor diyen provakatörleri üzecek veriler paylaşıldı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporuna göre, en fazla göç veren ülkeler Romanya, Mısır, Pakistan ve İngiltere oldu. Türkiye ise listenin son sıralarında yer aldı.
401 DOKTOR YURT DIŞINA GİTTİ
İyi hal belgesi alan Türk doktorların sadece 3'te 1'i yurtdışında yaşıyor. Bin 359 doktorun iyi hal belgesi aldığı 2022 yılında, 450 doktor yurtdışında çalışmaya başladı. Bu yıl ise bin 321 doktorun iyi hal belgesi aldığı sadece 401'inin yurtdışına gittiği öğrenildi. Gidenlerin ise 3'te 2'sinin pratisyen olduğu belirtildi. Doktorların en sık göç ettiği ülkeler arasında Katar, Kuveyt ve Dubai yer aldı. Romanya'da doktorların yüzde 37,2'si, Mısır'da 16,8, Pakistan'da 10,6, İngiltere'de 8,6, Polonya'da 8,1, Hindistan'da 7,3, Almanya'da 5,0 ve Rusya'da ise 3,1 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bu oran ise yüzde 0,19 olarak hesaplandı.
REFORMLARIN YANSIMASI
Türkiye'nin sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken OECD'nin sağlık istatistikleri raporu, Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğine işaret etti. Aynı zamanda sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli reformlar gerçekleştirmesinin bir yansıması olduğunu gözler önüne seriyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı.
Komisyonda Bakan Koca'ya, 'Hekim göçü' ile ilgili bir soru yöneltildi.
Bakan Koca, bu konuda Tabipler Odası ve Bakanlıktan alınan rakamların bulunduğunu vurguyarak verileri tek tek açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Koca, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"2022'de Bakanlığımızdan İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle de söylüyorum. 2023'te İyi Hal Belgesi isteyen hekim sayısı 1321, 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. Bu 401 hekimin de 250'si pratisyen ve asistan hekim, 149'u uzman hekim. Dolayısıyla yurt dışına giden hekimlerin ağırlıklı olarak pratisyen hekimler olduğunu görüyoruz. Peki daha çok Almanya'ya mı gidiyorlar, hayır. Sırasıyla Katar, Kuveyt ve Dubai, sonra Almanya... Dolayısıyla kaç hekimimiz var 205 bin, kaçı gidiyor 401, 450, 500 hadi 600 olsun. Binde kaç? 1.9… 2 olsun, 2,5 olsun, 3 olsun. Yani bin kişiden hadi sizin hesabınızla iki kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu? OECD'nin raporu ne diyor? Hindistan, Pakistan'ı karıştırmıyorum. Almanya hekimlerinin yüzde 5'i yani 18 bin 800'ü İngiltere'nin yüzde 8,6'sı yan, 18 bin 314 kişisi yurt dışında. Bunlarla kıyaslanabilir miyiz? Dünyada pandamı sonrası olan durumun bizde ne kadar minimal olduğunu söylüyorum."
ALMANYA'YI MI GİDİYORLAR?
Öte yandan Koca, yurt dışına giden hekimlerin pratisyen ağırlıklı olmasının, bu gidişlerin eğitim amaçlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.
Koca, yurt dışına giden hekimlerin öncelikli olarak Almanya'ya gitmediğini, ilk tercihlerinin Katar, Kuveyt ve Dubai olduğunu aktardı.
Fahrettin Koca son olarak, "Şu an toplam 205 bin hekimimiz var, 401'i yurt dışına gidiyor." açıklamasında bulundu.
Ayrıca Bakanlık tarafından başka veriler de paylaşıldı. İşte o veriler...
MUAYENE SAYILARINDAKİ ARTIŞ
GÜNLÜK HASTA MUAYENE SAYILARI
HEKİME MÜRACAAT SAYILARININ BEYAZ KOD BAŞVURU SAYILARINA ORANI
İYİ HAL BELGESİ ALAN HEKİMLERİMİZİN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ YURTDIŞINDA ÇALIŞIYOR
UZMAN HEKİM YERLEŞEN VE İSTİFA SAYILARI
HEKİM YERLEŞEN VE İSTİFA SAYILARI
SUT KAPSAMINDA BEYİN BT TETKİKLERİNİN FİYAT TABLOSU
SUT KAPSAMINDA BEYİN MR TETKİKLERİNİN FİYAT TABLOSU
SAĞLIK HARCAMASININ GSYİH'YE ORANI %
UZMAN HEKİM SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARŞILAŞTIRMASI (BEYAZ REFORMDAN SONRA)
SB YATAK SAYISI / KÖİ YATAK SAYISI SB BÜTÇESİ/ KÖİ KULLANIM BEDELİ BÜTÇESİ
ŞEHİR HASTANELERİ MALİYETİ