Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’a neden soruşturma açıldı? Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

YUSUFELİ KAYMAKAMI HACI KERİM MERAL KİMDİR?

Kaymakam Hacı Kerim Meral, 01 Temmuz 1990 tarihinde Gümüşhane Köse İlçesi Salyazı Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Salyazı İlkokulunda, Liseyi Gümüşhane Anadolu Lisesinde, Üniversite Öğrenimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. 2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.