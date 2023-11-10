SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'a neden soruşturma açıldı? Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

''Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları araştırılan konular arasında yer aldı. 2023 ağustos ayında Yusufeli Kaymakamlığına atanan Hacı Kerim Meral, 5 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. İşte hakkındaki bilgiler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:13 Güncelleme 10 Kasım 2023, 11:14
Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’a neden soruşturma açıldı? Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

Artvin Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral 'ün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, restoranda yediği döner ve tatlıyı beğenmeyip, hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında, İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Peki Hacı Kerim Meral kimdir, kaç yaşında, nereli?

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, döner, ardından da sütlaç siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte döneri, ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, masadan kalkarak kasaya yöneldi.

Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrıldı.

Restoranda yaşanan bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yapılan tepki paylaşımları üzerine harekete geçerek, soruşturma başlattı.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı" denildi.

YUSUFELİ KAYMAKAMI HACI KERİM MERAL KİMDİR?

Kaymakam Hacı Kerim Meral, 01 Temmuz 1990 tarihinde Gümüşhane Köse İlçesi Salyazı Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Salyazı İlkokulunda, Liseyi Gümüşhane Anadolu Lisesinde, Üniversite Öğrenimini ise Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. 2012 yılında Üniversiteden mezun olduktan 3 ay sonra İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak atandı. Burada yaklaşık 3 yıl çalıştıktan sonra 2015 yılının Haziran ayında Edirne İl Göç İdaresinde İl Göç Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına devam etti.

2 Eylül 2018 tarihinde açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 11 Mart 2019'da Mülki İdare Amirliği mesleğine 107. Dönem Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İl Merkez Stajını Edirne Valiliğinde yaptıktan sonra, Kaymakam Refikliği stajlarını sırasıyla; Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan İlçelerinde tamamladı. 10 Haziran 2019 tarihinde Sivas Hafik Kaymakam Vekili olarak görevine devam ederken, 11 Eylül 2020 tarihinde Sivas İmranlı İlçesine Kaymakam Vekili, 08 Eylül 2021 tarihinde Rize İkizdere Kaymakamı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Karaman Ermenek Kaymakamlığına atandı.

24.08.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Atama Kararı ile Yusufeli Kaymakamlığına atanan Hacı Kerim Meral, 05 Eylül 2023 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...
Halk TV’nin Dr. Serhat Albayrak’ı hedef alan küstah iftirası yargıdan döndü! Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek
MİT PKK’nın uyuşturucu ve kara para sorumlusu Yadin Bulut’u etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA