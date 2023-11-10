Özgür Özel’in Manisa programında olay! CHP’li Besim Dutlulu Fatma Celepçi’yi sahneden kovdu

Daha sonra Dutlu ile Çelepçi arasında tartışma yaşandı. Bir hayli sinirlendiği gözlenen Dutlulu'yu, başka bir partilinin sakinleştirmeye çalıştı.



Fotoğrafta: Besim Dutlulu

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Celepçi'ye yapılan harekete Akhisar AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Bacak tepki gösterdi.

Bacak yaptığı açıklamada "CHP Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun partisinin Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Sn. Fatma Celepçi 'ye yaptığı sakil davranışı kınıyorum.Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'yu muhatabından ve tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Dün kadının hak ve özgürlüklerine açıktan muhalefet edenler bugün bir başka skandal ile karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar bunu hakketmiyor. Akhisarlılar bu şekilde gündeme gelmeyi hak etmiyor. Besim Dutlulu Akhisarlıların yüzünü yere eğmiştir. Bu tutum ne kadar gizlenmek istense de karanlıktır.ve izaha muhtaçtır. Aziz milletimiz ve kıymetli Akhisarlılar mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır. Bu çirkin hadiseler bir anlamda da bizlere uyarı niteliği taşımaktadır. Yaşanan bu üzüntü verici hadise vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları ailesinin bir üyesi olarak hemcinsim Sn. Fatma Celepçi'ye üzüntülerimi ifade ediyorum. Kadın dayanışması çerçevesinde bu konuda kendisinin yanında olduğumu önemle belirtmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

ÇELEBİ'DEN AÇIKLAMA MOBİNG YAPILIYOR

Fatma Çelepçi çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu olmamalıydı. Gece gündüz, köy köy partim için çalışıyorum. Bu partiye çok sayıda insan kazandırdım. Ben Cumhuriyet kadınıyım ve hem Cumhuriyet'e hem Atatürk'e hem de partime vefa borcum var. Kimseye bu güne kadar minnet etmedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi." ifadelerini kullandı.



Fotoğrafta: Fatma Çelepçi

"4 yıl birlikte çalıştığım ilçe başkanımı desteklediğim için bana mobbing uygulamaya başladılar." diyen Çelepçi "Belediye Başkanı, İlçe Başkanı… Hiç kimse beni aramadı. Ama AK Partili insanlar bile aradı. Ben Ecevit, Karayalçın dönemlerinden beri bu partideyim. Seçim öncesi bu olay kötü oldu. Yapmasaydı çok iyi olacaktı" dedi.