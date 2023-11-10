Başkan Erdoğan’dan ’10 Kasım’ töreninde açıklamalar! Sosyal medya Atatürkçülerine tepki: AYM - Yargıtay çatışması ve yeni anayasa...

Henüz doğmamış bebeklerden masum çocuklara, mazlum kadınlara ve erkeklere kadar onbinlerce insanın yitip giden canlarının hesabı elbette sorulacak. Neredeyse bir asırdır hastalıklı bir fanatizm uğruna milyonlarca insanın maruz kaldığı zulmün hesabı elbette sorulacaktır. Bu zalimlerin her biri ve onlara verdikleri destekle aynı suça ortak olanlar önce insanlık vicdanında, ardından tarih önünde mutlaka yargılanacaktır.
Türkiye olarak bu işin öncülüğünü tüm platformlarda biz yapacağız. Dünyada devletlerin ve yönetimlerin önemli bir kısmı yaşanan zulme gözlerini kapatıyor olabilir. Ama bu ülkelerin halklarının vicdanlarından yükselen seslerin her geçen gün daha da artması, insanlığın geleceği adına bizi umutlandırıyor. Maşeri vicdanın sesinden de aldığımız güçle Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz. Vatanlarını, canlarını ve namuslarını koruma mücadelesi veren Gazzeliler başta olmak üzere tüm Filistin halkının can ve mal güvenlikleri sağlanana kadar hakkı söylemekten, yanlışı düzeltmekten vazgeçmeyeceğiz.
Tabii bu hedeflere ulaşabilmemiz, devleti ve milletiyle bizim tek yürek, tek bilek, tek ses, tek nefes olarak hareket etmemize bağlıdır. Türkiye sadece son 10 yılda bir başka devletin ve toplumun maruz kalması halinde yıkıcı sonuçlarla karşılacağı düzinelerce saldırıyı alnının akıyla savuşturmuş bir ülkedir. Bu başarıyı milletimizin birliğine ve beraberliğine, ülkesinin bütünlüğüne, devletin ebet müddet bekasına, gerektiğinde canı pahasına sahip çıkması sayesinde elde ettik.
Yaşadığımız hadiseler aslında herkesin bildiği ama çeşitli sebeplerle dile getirmekten geri durduğu hakikatlerin üstündeki örtüleri de kaldırmıştır.
ANITKABİR'DE TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan ile birlikte devlet erkanı Aslanlı Yol'dan geçti.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ HER ALANDA YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yükseltmeye devam ediyoruz. Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
SAYGI DURŞU
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygıyla anıldı. Türkiye genelinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun. Aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin, vefat eden tüm gazilerimizin makamları ali, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.
DİYANET 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI
Diyanet İşleri Başkanlığı, vefatının 85'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Başkanlıktan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne erişilen Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad edildiği belirtildi.
Anma mesajında, "Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır." ifadesine yer verildi.
Devlet erkanından peş peşe gelen 10 Kasım mesajşarı şu şekilde;
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yılında rahmetle anıyorum. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize daima sahip çıkacağız. Son 21 yılda olduğu gibi ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Cumhuriyetimizin banisi, Millî Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklâl Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygıyla anıyorum. Millî dış politikamızla ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığını güçlendirme kararlılığımızı bu vesileyle tekrar vurguluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum.