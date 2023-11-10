Sağlık Bakanlığı duyurdu! Gazze’ye gidecek yardım gemisi İzmir’den yola çıktı

İsrail 'in saldırısı altındaki Gazze için; sahra hastaneleri, ambulanslar, ilaç ve tıbbi malzemeler olmak üzere yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyacak gemi, İzmir Alsancak Limanından yola çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım için hazırladığı içinde; ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan, 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu gemi, sabah saatlerinde demir alarak yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılar için Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle ortak çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı. Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanı'ndan gemiye yüklenerek yola çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir" dedi.