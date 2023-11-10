ABD’li medya kuruluşu, Gazze krizinin anahtarını sundu: Çözerse Erdoğan çözer

Dünyaca ünlü haber sitesi, Gazze ile ilgili bir analiz yayınladı.

Bölgedeki dengelere de parantez açtı:





Erdoğan, hem İsrail hem de Hamas ile resmi ilişkileri olan 'tek lider'. Biden, O'nun rolünü kabul etmeli! Rehinelerin serbest bırakılması da önemli.