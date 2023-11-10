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ABD'li medya kuruluşu, Gazze krizinin anahtarını sundu: Çözerse Erdoğan çözer

Bloomberg Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdi. Sorunların çözümünde vazgeçilmez biri olduğunu söyledi. "Savaşın bitmesi için rota, Türkiye" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
ABD’li medya kuruluşu, Gazze krizinin anahtarını sundu: Çözerse Erdoğan çözer

Dünyaca ünlü haber sitesi, Gazze ile ilgili bir analiz yayınladı.

Başkan Erdoğan'ı manşetine taşıdı ve sorunu O'nun çözeceğini vurguladı. "Biden, hemen Erdoğan'ı aramalı" yazdı.

Bölgedeki dengelere de parantez açtı:



Erdoğan, hem İsrail hem de Hamas ile resmi ilişkileri olan 'tek lider'. Biden, O'nun rolünü kabul etmeli! Rehinelerin serbest bırakılması da önemli.

Çatışmalar bittiğinde Gazze'nin inşası için Türkiye'nin katkısı gerekecektir.

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