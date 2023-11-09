Ankara merkezli "Narkogüç" operasyonları: 210 gözaltı

Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"42 özel harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ankara'da 135, diğer 31 ilimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alındı. MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda 33,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 uyuşturucu hap maddesi, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 avro, 249 bin 701 lira ele geçirildi."