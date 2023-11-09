Siyonist yalan ifşa oldu! Netanyahu’nun sözcüsü Ofir Gendelman’ın paylaştığı video kurgu çıktı

Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki ölümlerin "kandırmaca" olduğunu iddia etti. FARKINDALIK İÇİN ÇEKİLEN KLİBİ GERÇEK DİYE PAYLAŞTI

Gendelman, bu iddiası için, Lübnanlı bir yönetmenin çektiği ve İsrail'in Filistin'deki kanlı saldırılarını sanatsal görüntülerle tasvir eden ve farkındalık yaratmayı amaçlayan video klibini ve klibin sahne arkası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaralı Filistinli bir kıza müdahale ettiği, sonrasında sahne arkası görüntülerde çekimin bitmesinin ardından küçük kızın film ekibiyle gülümseyerek poz verdiği anlar görülüyor. Bu görüntüleri, dünya kamuoyunda Filistin'de olup bitenler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir video klipten olduğuna değinmeden paylaşan Gendelman, "Filistinliler uluslararası medyayı ve kamuoyunu kandırıyorlar. Buna kanmayın." ifadelerini kullandı. Gendelman, Filistinlilerin "kameralar önünde yaralı numarası yaptıklarını" iddia etti.