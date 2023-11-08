Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay 'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

KOMŞU İLLER HİSSETTTİ Öte yandan deprem ; Adana ve Kilis başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

#Hatay İli #Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

#DEPREM

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Kırıkhan (Hatay)

Tarih:2023-11-09

Saat:05:32:14 TSİ

Enlem:36.622 N

Boylam:36.371 E

Derinlik:8.28 km

Detay:https://t.co/p81i4vwhSX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2023

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Hatay Valiliği de depremde olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.



'ÇOK SALLANDIK'

Sarsıntıyla birlikte uyanıp dışarı çıkan Mustafa Karaca," Çok korktuk. Artık bu gerçekle yaşayacağız. Deprem anında 1'inci kattaydım ama çok sallandık. Endişeli şekilde kaçtık parka geldik" dedi.



DEPREM ANI KAMERADA

Bu arada deprem anları bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin hemen ardından ev sahibinin panik içerisinde kaçtığı görüldü.



SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.09 06:27:35 36.6122 36.3680 10.0 -.- 2.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 06:13:41 37.6735 35.4077 5.0 -.- 2.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.09 05:56:31 36.0865 36.1697 20.8 -.- 1.4 -.- CAYIR-(HATAY) İlksel

2023.11.09 05:51:09 36.5987 36.3730 9.9 -.- 2.4 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:44:08 36.6233 36.2202 3.2 -.- 0.9 -.- CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:32:13 36.6268 36.3730 13.9 -.- 4.9 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.09 05:24:51 34.4248 26.6980 1.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 05:16:08 38.0118 36.3747 3.0 -.- 2.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.09 04:22:48 35.3547 25.7260 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 04:14:24 38.0272 37.6392 5.0 -.- 2.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.09 03:45:12 38.3663 36.4707 5.2 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.09 03:15:04 37.6488 35.8207 8.4 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.09 02:59:10 37.4218 38.4675 5.0 -.- 2.1 -.- ARIKOK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel

2023.11.09 02:59:08 38.9455 26.2357 10.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.09 02:58:35 39.3687 28.2627 7.1 -.- 2.0 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2023.11.09 02:56:57 39.3737 28.2625 1.3 -.- 1.9 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.11.09 02:52:04 36.1902 36.0342 6.1 -.- 1.9 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.09 02:00:05 36.9827 28.2622 11.7 -.- 0.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.11.09 01:55:46 38.1450 38.1733 1.7 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.11.09 01:54:03 36.4610 36.1542 13.3 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.11.09 01:48:27 38.1653 38.6467 13.7 -.- 1.3 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.11.09 01:17:08 36.2492 28.6003 24.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.11.09 00:57:05 38.7927 37.5062 5.0 -.- 2.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.09 00:35:28 36.9593 27.0385 7.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.11.09 00:15:24 37.2015 35.9023 15.2 -.- 1.5 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel