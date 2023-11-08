"750 bin Gazzeli karşılığında Türkiye'ye döviz sağlanacak" algısı patladı! "Sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz"

İşgalci İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken Batı ve ABD açık destek veriyor. ABD ve Batı'lı liderler Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazlarken medya aracılığıyla da büyük bir dezenformasyon süreci yönetiliyor. CIA TEMASLI HESAP PAYLAŞTI

Kanada merkezli olduğu bilinen ve CIA temaslı olduğu iddia edilen Intelligence FRONT isimli sosyal medya sayfası algı içerikli bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda 2,5 milyon Gazzeli'yi bölgeden tahliye etmeyi amaçlayan bir plandan bahsedilerek "Bu kişiler çeşitli ülkeler arasında dağıtılacak ve bu ülkeler de ekonomik yardımda bulunacak. Mısır'ın IMF'ye olan borcu ödenecek, Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz sağlanacak." iddiası ile algı yapıldı.