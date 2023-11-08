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"750 bin Gazzeli karşılığında Türkiye'ye döviz sağlanacak" algısı patladı! "Sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz"

Kanada merkezli olduğu bilinen ve CIA temaslı olduğu iddia edilen Intelligence FRONT isimli sosyal medya sayfası algı içerikli bir paylaşım yaptı. "Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak." iddiasını ortaya atan algı merkezine yanıt iletişim Başkanlığından geldi. İddianın yalan olduğu belirtilerek, "Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:40 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:56
750 bin Gazzeli karşılığında Türkiye’ye döviz sağlanacak algısı patladı! Sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz

İşgalci İsrail Filistin'de soykırım suçu işlerken Batı ve ABD açık destek veriyor.

ABD ve Batı'lı liderler Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazlarken medya aracılığıyla da büyük bir dezenformasyon süreci yönetiliyor.

CIA TEMASLI HESAP PAYLAŞTI
Kanada merkezli olduğu bilinen ve CIA temaslı olduğu iddia edilen Intelligence FRONT isimli sosyal medya sayfası algı içerikli bir paylaşım yaptı.

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Söz konusu paylaşımda 2,5 milyon Gazzeli'yi bölgeden tahliye etmeyi amaçlayan bir plandan bahsedilerek "Bu kişiler çeşitli ülkeler arasında dağıtılacak ve bu ülkeler de ekonomik yardımda bulunacak. Mısır'ın IMF'ye olan borcu ödenecek, Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz sağlanacak." iddiası ile algı yapıldı.

ODA TV KÖPÜRTTÜ
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Oda TV ise iddiayı köpürttü.

ALGI PATLADI
Algı dolu paylaşım yalanlandı.

"SİVİLLERİ YERİNDEN EDEN BİR YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ"
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtilerek "Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak." iddiası doğru değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde; Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yerinden edilmesinin önlenmesi için çabalarını sürdürmektedir. Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aynı paylaşımı bir de İngilizce olarak yalanladı.

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