Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, ’Candan’lar ve niceleri...

Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.
Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.
DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL
Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.
TAYYARGİLLER...
"tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti de 'Sulemsi'ler gibi muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ortak amaç ise arka planda girişlen illegal ve şaibeli işlerin üzerini örtmek.
Dilan Polat, Şulemsi ve Tayyargiller'in hem şaaşalı hayat merakı hem de güzellik sektöründe yürüttükleri faaliyetlerle ortak bir zeminde buluşuyor.
"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.
EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi. Tayyar Öze ise bir tepsi dolusu altın hediye etti.
Kardeşi aracılığıyla gönderilen hediye de eşi Özlem Öz, "1 ton altın" dedi.
Dini sömürü olarak kullanan Özlem Öz daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarakj, ''Utanıyorum kendimden ama göstermem lazım. Neyse ya... Offff...'' diyerek paylaştı.
ARDA BEKTAŞ
Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.
AYMİRA KOÇAKLI
1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.
BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.
BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.
Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.