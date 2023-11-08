PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, 'Candan'lar ve niceleri...

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi. 'Güzellik' sektöründe buluşan, helikopter ve yat alacak kadar absürd gelirlere ulaşan sözde fenomenlerin gelirlerini nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu oldu. Söz konusu isimlerle ilgili akıllara "Suç iltisaklı yapılara kara para mı aklıyorlar?" sorusu geldi. Bu bağlamda "sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Arda Bektaş, Banu Parlak gibi isimleri mercek altına aldık. Candan kardeşler hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusu yapıldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 14:51 Güncelleme 08 Kasım 2023, 19:17
Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, ’Candan’lar ve niceleri...

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı!

Polatlar milyonlarla liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.



GÖZLER YENİ DİLAN POLATLARA ÇEVRİLDİ
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi.

'Polat' çiftinin araçları Emniyet'te sergilendi!

"sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.



Ayrıca Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü.



VİLLALAR, DAİRELER, HELİKOPTER VE YAT...
İlk olarak 'sulemsi' mahlasıyla ön plana çıkan Şule Kayatürk ve eşi 'yasince'yi mercek altına alalım. Kayatürklerin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının olduğu iddia ediliyor.



NEREDEN NEREYE...
Çift, uzun yıllardır sosyal medyadan ekmek yiyen bir ikili. İlişkileri çok eskilere dayanan çift, sosyal medyanın gözü önünde 'birlikte büyüdük' paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, düğünlerinden çocuk sahibi olmalarına kadar her şeyi takipçilerine sunmuşlardı.





'Sulemsi'ler de Dilan Polat - Engin Polat çifti gibi güzellik salonu işletmecisi. "Sulemsi" adı altında hem güzellik merkezleri hem de tırnak tasarım stüdyoları bulunuyor. Çiftin kendi giyim markaları da mevcut.



Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.

Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.



DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL
Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.



TAYYARGİLLER...
"tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti de 'Sulemsi'ler gibi muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ortak amaç ise arka planda girişlen illegal ve şaibeli işlerin üzerini örtmek.



Dilan Polat, Şulemsi ve Tayyargiller'in hem şaaşalı hayat merakı hem de güzellik sektöründe yürüttükleri faaliyetlerle ortak bir zeminde buluşuyor.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.

EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi. Tayyar Öze ise bir tepsi dolusu altın hediye etti.

Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi

Kardeşi aracılığıyla gönderilen hediye de eşi Özlem Öz, "1 ton altın" dedi.

Dini sömürü olarak kullanan Özlem Öz daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarakj, ''Utanıyorum kendimden ama göstermem lazım. Neyse ya... Offff...'' diyerek paylaştı.



ARDA BEKTAŞ
Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.





AYMİRA KOÇAKLI
1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.

Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.




BANU PARLAK
Banu Parlak da tepkilerin odağında... Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı Parlak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan Parlak serbest kalmıştı.



SELİN CİĞERCİ
1984 yılında dünyaya gelen Selin Ciğerci 2014 yılında bir yarışma programına katılmış ardından pop müzik kariyerine başlamıştır.

Selin Ciğerci'nin lüks hayatı merak konusu oldu!



Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor. 6 senede 34 şube sahibi olan ve Amerika'da ultra lüks bir eve sahip olan Selin Ciğerci'nin servetinin nereden geldiği ise büyük merak konusu.



BU GELİRLERİN KAYNAĞI NE? KARA PARA MI AKLANIYOR?
Gelinen bu noktada 'güzellik' sektöründe buluşan, helikopter ve yat alacak kadar absürd gelirlere ulaşan sözde fenomenlerin gelirlerini nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu oldu.

Sözde fenomenlerin, dini ve manevi duyguları suistimal edip başka yapılara paravan olarak kara para aklayıp aklamadığı toplum tarafından yanıt bekleyen bir başka soru.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay anasaya ihlaline dur dedi CHP’si FETÖ’sü TİP’i tekmili birden zıpladı
Bayern Münih - Galatasaray | CANLI
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA