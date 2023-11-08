Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Filistin için oturma eylemine katıldı: İsrail uluslararası hukuku çiğniyor

İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNİYOR

KADEM olarak Filistin'in yanında olduklarını göstermek için Sultanahmet'te olduklarını aktaran Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor. Bir ay içinde 10 binden fazla masum insan ne yazık ki katledildi ve bu sayı her gün artıyor." dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in buradaki tek amacının Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması ve kendilerinin o topraklara yerleşmesi olduğunu belirtti. Bu uğurda masum canı almanın, insanları katletmenin İsrail için hiçbir sorun olmadığını, birçok Filistinli politikacının dile getirdiğini aktaran Erdoğan, "Bizler halklar olarak, vatandaşlar olarak, sivil toplum gönüllüleri olarak bu zulüm karşısında sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.