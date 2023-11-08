Bebekleri ve çocukları öldürmeye doyamadılar! İsrail Savunma Bakanı Gallant açıkladı katil ordu Gazze’ye girdi

İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi ablukaya aldı. Havadan, karadan ve denizden bölgeye bomba yağdırdı. Tam 10 bin 328 kişinin canını aldı, 30 bine yakın Filistinli'yi yaraladı.
İsrail, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi ablukaya aldı. Havadan, karadan ve denizden bölgeye bomba yağdırdı. Tam 10 bin 328 kişinin canını aldı, 30 bine yakın Filistinli'yi yaraladı.
Binlerce konutu, kamu binalarını, okulları, camileri, hastaneleri yakıtı yıktı. Batı Şeria'da da baskılarını artırdı. Gazze'lileri Sina Çölü'ne sürmeye kalkıştı. 2.5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi, haritadan silmek için baskıları artırdı.
İsrail Savunma Bakanı Gallant da, dün akşam ordunun Gazze kent merkezine girdiğini açıkladı. Gallant, Hamas'ın elindeki 240'tan fazla rehineyi serbest bırakmadan önce herhangi bir insani duraklamanın olmayacağını söyledi. Gallant, "Hamas lideri Yahya Sinvar, sığınağında kapana kısıldı. Çevresiyle irtibatı da yok" iddiasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini belirtti.
İNSAN OL YAHU
İsrail'in insanlık dışı planını Başbakan Binyamin Netanyahu açıkladı. Ateşkes çağrılarına kapıları kapattı. "Esirler serbest bırakılmadıkça Gazze'de ateşkes olmayacağını" vurguladı. Süresiz işgali işaret eden Netahyahu, "Bence İsrail'in Gazze Şeridi'nde, süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır" dedi.
AMERİKAN BOMBASI
ABD, Gazze'yi yok etmesi için İsrail'i gazladı. Her türlü yardımı sakınmadı. Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Blinken'ı Ankara'ya bile yolladı. Ama ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edeceği anlaşıldı.
Wall Street Journal'ın gündeme getirdiği yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA'nın bombaları İsrail'in kullanımına sunduğu anlaşıldı. Gazete Biden yönetiminin transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.
MÜLTECİ YALANI
İsrail, Filistinli'leri Gazze'den sürmek için her türlü baskıyı yaptı. Yaklaşık 1.5 milyon insan yerlerinden edilmişken, sosyal medya Netanyahu'nun "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE VE MISIR
Ardından başka bir hesaptan da "30 milyar dolara 750 bin Gazze'li Türkiye'ye" şeklinde uydurma haber yapıldı. Türkiye ve Mısır'ın, kabul edeceği mülteciler için BM ve AB fonlarının yanı sıra Körfez ülkelerinden de doğrudan nakdi yardım ve çeşitli konularda destek alacağı da vurgulandı. Tabii ki bu iddialar, muhatap ülkeler tarafından doğrulanmadı.
ABBAS'A SALDIRI
İsrail Hamas çatışmaları sürerken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı yapıldı. Abbas kurtuldu, bir koruması yaralandı. Suikast girişimini üstlenen Hamas'a yakın "Ebu Cendel'in Çocukları" isimli örgüt, Abbas'a İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre tanımıştı.
TÜRKLER İŞİ BİLİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'in görüşmesi dünya gündemine de damga vurdu. Herkes 'soğuk karşılamayı' konuştu.
NOTLAR:
Gazze'ye İsrail, 35 bin ton bomba attı.
Gazze'de bir ayda katledilen sivillerin sayısı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı.
İsrail, Şati Mülteci Kampı'nı, yasaklı fosfor bombalarıyla vurdu.
Pentagon: Suriye ve Irak'taki ABD üsleri 38 kez vuruldu.
Filistin yanlısı protestocular, İsrail'e silah taşıyan bir ABD gemisinin yanaştığı Tacoma Limanı'nı bastı...