Bebekleri ve çocukları öldürmeye doyamadılar! İsrail Savunma Bakanı Gallant açıkladı katil ordu Gazze’ye girdi





İNSAN OL YAHU

İsrail'in insanlık dışı planını Başbakan Binyamin Netanyahu açıkladı. Ateşkes çağrılarına kapıları kapattı. "Esirler serbest bırakılmadıkça Gazze'de ateşkes olmayacağını" vurguladı. Süresiz işgali işaret eden Netahyahu, "Bence İsrail'in Gazze Şeridi'nde, süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır" dedi.

AMERİKAN BOMBASI

ABD, Gazze'yi yok etmesi için İsrail'i gazladı. Her türlü yardımı sakınmadı. Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Blinken'ı Ankara'ya bile yolladı. Ama ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edeceği anlaşıldı. Wall Street Journal'ın gündeme getirdiği yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA'nın bombaları İsrail'in kullanımına sunduğu anlaşıldı. Gazete Biden yönetiminin transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.





MÜLTECİ YALANI

İsrail, Filistinli'leri Gazze'den sürmek için her türlü baskıyı yaptı. Yaklaşık 1.5 milyon insan yerlerinden edilmişken, sosyal medya Netanyahu'nun "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinli'nin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE VE MISIR

Ardından başka bir hesaptan da "30 milyar dolara 750 bin Gazze'li Türkiye'ye" şeklinde uydurma haber yapıldı. Türkiye ve Mısır'ın, kabul edeceği mülteciler için BM ve AB fonlarının yanı sıra Körfez ülkelerinden de doğrudan nakdi yardım ve çeşitli konularda destek alacağı da vurgulandı. Tabii ki bu iddialar, muhatap ülkeler tarafından doğrulanmadı.