ABD ile kirli işbirliklerini deşifre ettik kıvranmaya başladılar! İran medyası Türkiye’yi alçakça hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump , İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasındaki işbirliğinin ispati oldu.



"İRANLILAR ARADI 'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK' DEDİ"

İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.



"GERGİN OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM ÇÜNKÜ NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"

O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.