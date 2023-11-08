PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ABD ile kirli işbirliklerini deşifre ettik kıvranmaya başladılar! İran medyası Türkiye'yi alçakça hedef aldı

Geçtğimiz günlerde Donal Trump'ın açıklamalarının ardından sözde düşman, özde müttefik' olgusunu ispatlanırken ABD’nin Orta Doğu’da ilerlemesi için kapı açanın İran olduğu tescillenmiş ve kirli işbiriliği ispatlanmıştı. Kirli İşbirliğinin ortaya çıkardıktan  sonra suçluluk psikolojisi ile Türkiye’yi hedef alan İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı karalama haberlere imza attı.  İsrail’in vahşetine ilk günden itibaren karşı çıkan ve Mazlum Filistin halkının sesi olan Türkiye’yi alçak  iftira ile hedef alan İran medyası, “Türk hükümeti Gazze savaşında hırsızın ortağı, kervanın dostudur” ifadesi kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 20:13 Güncelleme 08 Kasım 2023, 20:13
ABD ile kirli işbirliklerini deşifre ettik kıvranmaya başladılar! İran medyası Türkiye’yi alçakça hedef aldı

Geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump , İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasındaki işbirliğinin ispati oldu.

Sözde düşman özde müttefik | ABDnin Orta Doğudaki rüzgar gülü: İran! Trumpın itirafı kirli işbirliğini ispatladı

"İRANLILAR ARADI 'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK' DEDİ"
İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.

Eski ABD Başkanı Trump'tan bomba İran itirafı

"GERGİN OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM ÇÜNKÜ NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"
O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.



"18 FÜZE FIRLATACAĞIZ AMA HİÇBİRİ ÜSSÜ VURAMAYACAK"
Trump, "Bize 'Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak.' dediler. Bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında asla kaçırmayan füzelerdir. Çok güvenilirler, çok isabetliler." ifadelerini kullandı. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.



KİRLİ İŞBİRLİĞİ TESCİLLENDİ
Donald Trump'ın bu açıklamaları sonra 'sözde düşman, özde müttefik' olgusunu ispatlanırken ABD'nin Orta Doğu'da ilerlemesi için kapı açanın İran olduğu tescillendi.



İRAN MEDYASINDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Kirli İşbirliğinin ortaya çıkardıktan sonra suçluluk psikolojisi ile Türkiye'yi hedef alan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı karalama haberlere imza attı. İsrail'in vahşetine ilk günden itibaren karşı çıkan ve Mazlum Filistin halkının sesi olan Türkiye'yi alçak iftira ile hedef alan İran medyası, "Türk hükümeti Gazze savaşında hırsızın ortağı, kervanın dostudur" ifadesi kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargıtay anasaya ihlaline dur dedi CHP’si FETÖ’sü TİP’i tekmili birden zıpladı
Bayern Münih - Galatasaray | CANLI
Kuzey Marmara Otoyolu
SON DAKİKA