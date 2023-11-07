Sözde düşman özde müttefik | ABD’nin Orta Doğu’daki rüzgar gülü: İran! Trump’ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı

TRUMP "HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ
Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı. ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğu belirtildi.
ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ RÜZGAR GÜLÜ
Eski ABD Başkanı Trump'ın İran çıkışı sadece bir itiraftan ibaret miydi? Hayır… Bir dakikalık kısa bir video aslında arkada dönen dolapları ve 'sözde düşman, özde müttefik' olgusunun ispatıydı. Sabahtan akşama kadar asıp kesen İran ABD üstüne tam 18 füze atıyor ama hiçbiri isabet dahi etmiyor. Çünkü işbirliği yaptığı ABD'ye zarar gelmesini asla göze alamıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde İran destekli Hizbullah'ın İsrail'e karşı savaştayız diyerek neden geçiştirdiğinin de ispatı oldu. ABD'nin Orta Doğu'daki sömürüsü ve ellerini kana bulamasına vesile olan ortakta aslında İran. Neden mi? Yaşanan gerilimi bahane eden ABD, Orta Doğu'da kendi cephesini genişletmek için en güzel mazereti bulmuş oluyor.