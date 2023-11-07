Sözde düşman özde müttefik | ABD’nin Orta Doğu’daki rüzgar gülü: İran! Trump’ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı

Donald Trump, ABD Başkanı olduğu döneme ilişkin İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasındaki işbirliğinin ispatı oldu.







"İRANLILAR ARADI 'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK' DEDİ"

İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.