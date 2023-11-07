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Sözde düşman özde müttefik | ABD'nin Orta Doğu'daki rüzgar gülü: İran! Trump'ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı

Trump, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Tahran yönetimi ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Bunu daha önce açıklamadığını belirten Trump, "İranlılar aradı. 'Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse füze fırlatacağız ama endişelenmeyin üsse ulaşmayacaklar' şeklinde garanti verdiler" ifadelerini kullandı. Peki Trump'ın bu çıkışı sadece bi itiraftan ibaret miydi? Bir dakikalık kısa bir video aslında arkada dönen dolapları ve ‘sözde düşman, özde müttefik’ olgusunun ispatıydı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 22:53 Güncelleme 08 Kasım 2023, 00:51
Sözde düşman özde müttefik | ABD’nin Orta Doğu’daki rüzgar gülü: İran! Trump’ın itirafı kirli işbirliğini ispatladı

Donald Trump, ABD Başkanı olduğu döneme ilişkin İran yönetimi ile arasında geçen bir konuşmayı ilk kez açıkladı. Çarpıcı itiraflarda bulunan Trump'ın açıklamaları, İran ile ABD arasındaki işbirliğinin ispatı oldu.

Eski ABD Başkanı Trump'tan bomba İran itirafı




"İRANLILAR ARADI 'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK' DEDİ"
İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıların önceden haber verilmiş olduğunu itiraf eden Trump, "İranlılar bizi aradılar ve 'Dinleyin, başka seçeneğimiz yok' dediler. Sizi vurmalıyız. Çünkü bizim kendimize saygımız var. Ve onları anladım." dedi.



"GERGİN OLMAYAN TEK KİŞİ BENDİM ÇÜNKÜ NE OLACAĞINI BİLİYORDUM"
O gece gergin olmayan tek kişinin kendisi olduğu çünkü olacaklardan haberdar olduğunu söyleyen Trump, "Biz onları vurduk, bir şeyler yapacaklar. Sahip olduğunuz belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız dediler. o geceyi hatırlıyorsunuz. İlginç bir gece. Gergin olmayan tek kişi bendim çünkü ne olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.

Eski ABD Başkanı Trump'tan bomba İran itirafı

"18 FÜZE FIRLATACAĞIZ AMA HİÇBİRİ ÜSSÜ VURAMAYACAK"
Trump, "Bize 'Merak etmeyin. Askeri üssünüze 18 füze fırlatacağız ama hiçbiri üssü vuramayacak.' dediler. Bunlar çok isabetli füzeler. Bunlar aslında asla kaçırmayan füzelerdir. Çok güvenilirler, çok isabetliler." ifadelerini kullandı. İran'ın sözünde durduğunu kaydeden Trump, füzelerin üsse isabet etmediğini belirtti.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


İşte o yorumlardan bazıları:

"Eğer Trump'ın dedikleri doğruysa,Kasım Süleymaniyi iran ile abd beraber öldürmüş demektir. Bu bir ifşadır!"



"Trump ın iran çıkışını yani Kasım Süleymani hikayesini Sanılanın aksine iranın mevcut hareketlenmesini engellemek ya da itibarını kaybetmesini istedikleri için washington planı olabileceğini herkes bilmeli. Saddamı hatırlayın girmeden önce aynılarını yaptı Amerika."



"Trump..iran bize saldıracağını haber verdi iran abd ve israil ittifaķı tam yol devam..



"Trump: daha da ileri giderek,o gece en rahat bendim.Iran,18 füze atacağız ama; hiçbiri üslerinize zarar vermeyecek dedi. Her zaman söylerim.Iran,6.kattaki süs köpeği gibidir.Yoldan geçene havlar ama ısıramaz.abd,israil,iran arasında müthiş anlaşma var. Artık Yutmuyoruz."



"İran Orta doğuyu Ateşe sürükleyecek. 24 yıldır Filistin'i yem olarak kullanan Orta doğunun İblisi İran, Aleni bir şekilde ABD ve Siyonist İsrail'in köpekliğini yapıyor, Iranın Tek Amacı orta doğuyu şiileştirmek. Trump ne söylemişti hatırlayanınız vardır."

"Bugün İranlı bir arkadaşla muhabbet ediyorduk, sıra İran'a geliyormuş dedim, arkadaş bana iran, israil ile ABD ile asla savaşmaz arkada iş çeviriyorlar dedi."



"Söylenen önemli değil, iran içinde mollalara rakip olabilecek kadar büyüyen Kasım Süleymaniyi mollalar gammazladı, onu öldürerek hem molla iktidarını sağlamlaştıran hemde yönetebildiği mollaları koruyan ABD dir. Gerisi boş, İsrailin varlık dayanaklarından biri irandır."



"Bu itiraftan sonra da demeyin, "iran, abd ve israilin düşmanıdır" diye..."



"İşgalci soykırımcı siyonist israil bertaraf edilir biterse işgalci İran biter işgalci iran biterse israil de biter Pagan zerdo babi İranın, abd avrupa ingiltere anglo neocon siyonizmle kripto dostluğu işbirlikleri, ortak Türk Türkiye ehli-sünnet İslam düşmanlığı ittifakı vardır."



"ABD'nin Ortadoğudaki Sağ kolu İsrail'dir, Sol Kolu da İran'dır... Bunu yıllardır anlatıyoruz bazılarına halâ kafaları basmıyor ya da basıyor hainliklerinden susuyorlar! Bkz. "Türkiye ile İran savaşırsa iran tarafında dururum" diyen TBMM vekili ve mensubu olduğu parti/zihniyet"



"Senelerdir söylüyoruz iran abd nin ve israilin uydusu, müslüman düşmanıdır."

NE OLMUŞTU?
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.




Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile toplamda 10 kişi hayatını kaybetmişti.


Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta sabaha karşı ABD'nin Irak'ın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu, "Şehit Süleymani'nin intikam operasyonu" şeklinde duyurulan saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

TRUMP "HER ŞEY YOLUNDA" DEMİŞTİ

Saldırıların ardından gözler Washington'a çevrildi. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Trump, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." mesajını verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise ABD askerlerinin kayıp vermediğini açıkladı. ABD'li yetkililerce daha sonra yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili toplam 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğu belirtildi.



ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ RÜZGAR GÜLÜ
Eski ABD Başkanı Trump'ın İran çıkışı sadece bir itiraftan ibaret miydi? Hayır… Bir dakikalık kısa bir video aslında arkada dönen dolapları ve 'sözde düşman, özde müttefik' olgusunun ispatıydı. Sabahtan akşama kadar asıp kesen İran ABD üstüne tam 18 füze atıyor ama hiçbiri isabet dahi etmiyor. Çünkü işbirliği yaptığı ABD'ye zarar gelmesini asla göze alamıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde İran destekli Hizbullah'ın İsrail'e karşı savaştayız diyerek neden geçiştirdiğinin de ispatı oldu. ABD'nin Orta Doğu'daki sömürüsü ve ellerini kana bulamasına vesile olan ortakta aslında İran. Neden mi? Yaşanan gerilimi bahane eden ABD, Orta Doğu'da kendi cephesini genişletmek için en güzel mazereti bulmuş oluyor.

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