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Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden asılsız paylaşımları dolaşıma sokarak gündem olan, Türkiye aleyhine paylaşımlar yaparak karalama kampanyası yürüten Bircan Yıldırım ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı. Aynı zamanda Yıldırım'ın asıl mesleğinin gazeteci değil sigortacı olduğu öğrenilirken kardeşinin TSK'dan FETÖ iltisakı gerekçesiyle ihraç edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 21:15 Güncelleme 08 Kasım 2023, 19:01
Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım tutuklandı

HABERİ
SESLİ DİNLE

Özellikle bu yıl gerçekleşen seçimler sırasında ortaya attığı asılsız iddialarla ve algı operasyonlarıyla gündem olan "Bircan Yıldırım" ismindeki hesap son olarak işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

'ERDOĞAN İLE NETANYAHU ANLAŞTI' YALANI
Hesapta, dün gece saatlerinde 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladı' yazılarak büyük bir yalan ortaya atıldı.

"AFGAN AİLE TÜRKİYE'DEN 3 BİN 200 EURO MAAŞ ALIYOR" YALANI
Kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldıran provokatör, bugün ise Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 euro maaş aldığını öne sürdü.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Adresinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Dijital materyallerine el konuldu.

TUTUKLANDI
Bircan Yıldırım, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.

ASIL MESLEĞİ GAZETECİLİK DEĞİLMİŞ
Yıldırım'ın mesleğinin gazeteci değil sigortacı olduğu öğrenildi.

KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Öte yandan kardeşinin TSK'dan FETÖ iltisakı gerekçesiyle ihraç edildiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı deşifre olmuştu.

KEDİCİK ÇIKTI!
Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı. Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları ortaya çıktı.

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