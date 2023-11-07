Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım tutuklandı

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Adresinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Dijital materyallerine el konuldu.
TUTUKLANDI
Bircan Yıldırım, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı.
ASIL MESLEĞİ GAZETECİLİK DEĞİLMİŞ
Yıldırım'ın mesleğinin gazeteci değil sigortacı olduğu öğrenildi.
KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Öte yandan kardeşinin TSK'dan FETÖ iltisakı gerekçesiyle ihraç edildiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı deşifre olmuştu.
KEDİCİK ÇIKTI!
Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı. Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları ortaya çıktı.