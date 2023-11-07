Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım tutuklandı

Özellikle bu yıl gerçekleşen seçimler sırasında ortaya attığı asılsız iddialarla ve algı operasyonlarıyla gündem olan "Bircan Yıldırım" ismindeki hesap son olarak işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.