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AK Parti'de yerel seçim takvim çalışmaları fiilen başladı! İşte o tarihler...

AK Parti 31 Mart 2024’te gerçekleşecek olan yerel seçimler için takvim çalışmalarının fiilen başladığını duyurdu. Buna göre; aday başvuruları 9-17 Kasım'da alınacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 23:05 Güncelleme 07 Kasım 2023, 23:05
AK Parti’de yerel seçim takvim çalışmaları fiilen başladı! İşte o tarihler...

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen start aldı.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

AK Parti, yerel seçim için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak.



Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

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