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Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın son oturumuna katıldı

AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın son oturumuna katıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 19:59 Güncelleme 07 Kasım 2023, 19:59
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı’nın son oturumuna katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı.



AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanımız @CK_Samsun tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın son oturumuna katıldı" ifadelerine yer verildi.

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