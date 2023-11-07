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Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi olan provokatör gözaltında

Sosyal medyada ortaya attığı asılsız iddialarla gündem olan, Türkiye ve iktidar aleyhine yaptığı paylaşımlarla propagandaya peşinde koşan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 21:15 Güncelleme 07 Kasım 2023, 22:30
Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi olan provokatör gözaltında

Özellikle bu yıl gerçekleşen seçimler sırasında ortaya attığı asılsız iddialarla ve algı operasyonlarıyla gündem olan "Bircan Yıldırım" ismindeki hesap son olarak işgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

'ERDOĞAN İLE NETANYAHU ANLAŞTI' YALANI
Hesapta, dün gece saatlerinde 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladı' yazılarak büyük bir yalan ortaya atıldı.

"AFGAN AİLE TÜRKİYE'DEN 3 BİN 200 EURO MAAŞ ALIYOR" YALANI
Kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldıran provokatör, bugün ise Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 euro maaş aldığını öne sürdü.

GÖZALTINA ALINDI
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Adresinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Dijital materyallerine el konuldu. Dijital materyallerinde inceleme yapılacak ve kollukta ifadesi alındıktan sonra delil durumuna göre adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KEDİCİK ÇIKTI!
Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı. Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları ortaya çıktı.

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