Sosyal medyada yalan haber pompalıyordu! Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi olan provokatör gözaltında

GÖZALTINA ALINDI
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Adresinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Dijital materyallerine el konuldu. Dijital materyallerinde inceleme yapılacak ve kollukta ifadesi alındıktan sonra delil durumuna göre adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
KEDİCİK ÇIKTI!
Her fırsatta hükümeti eleştiren CHP'li troll Bircan Yıldırım'ın Adnan Oktar silahlı suç örgütünün müridi olduğu ortaya çıktı. Bircan Yıldırım'ın "Adnan Oktar hocam gene haklı çıktı cenazedeki uyarıları doğru çıktı", "Hocamızın yanındayız", "Maşallah hocama nazarlar değmesin" diyerek yaptığı destek söylemleriyle Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güdümünde olduğunu gösteren bazı paylaşımları ortaya çıktı.