Son dakika Marmara’da 4.1 büyüklüğünde deprem! 7 Kasım 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler! İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Balıkesir'de saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

⚠️ #DEPREM

🚨 Büyüklük: 4.1

❗️ Derinlik: 4.33 km

🗓 Tarih: 07.11.2023

⏰ Saat: 23:05:48

📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)