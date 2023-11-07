Son dakika Marmara’da 4.1 büyüklüğünde deprem! 7 Kasım 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler! İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğiini duyurdu.
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğiini duyurdu.
BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Balıkesir'de saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.1
❗️ Derinlik: 4.33 km
🗓 Tarih: 07.11.2023
⏰ Saat: 23:05:48
📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
KANDİLLİ 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!
Depremin büyüklüğü Kanilli Rasathanesi tarafından 4.5 olarak açıklandı.
7 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.11.07 23:11:51 39.8250 39.1013 6.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.11.07 23:05:47 40.4732 27.5385 8.3 -.- 4.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.11.07 22:26:04 37.9473 37.9207 8.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.07 21:19:53 38.8743 25.4847 5.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.07 21:15:47 39.4220 28.4597 5.8 -.- 1.8 -.- DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.07 21:05:37 38.3433 22.7243 2.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.07 20:53:12 37.3528 36.8010 5.4 -.- 1.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:47:01 37.7988 36.3983 13.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:36:09 37.8268 36.3487 10.7 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:26:00 38.2675 38.7365 5.0 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.07 20:18:34 37.8542 36.3273 11.8 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:16:58 36.2827 36.1587 5.6 -.- 1.7 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
2023.11.07 20:15:51 37.4098 37.1455 4.9 -.- 1.2 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:12:29 37.4067 37.1270 7.0 -.- 1.5 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel