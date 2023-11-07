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Son dakika Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem! 7 Kasım 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler! İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

Son dakika Marmara'da deprem! AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğiini duyurdu .Son dakika bilgilere göre Balıkesir ilinde,korkutan bir deprem yaşandı. Türkiye'nin deprem bölgesi olma gerçeğiyle sık sık yüz yüze gelen vatandaşlar bu kez depremin etkileriyle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü ve şiddeti hakkında detaylar ortaya çıktı. İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli illerinde de hissedilen sarsıntının ardından araştırmalar hızlandı. Peki, az önce nerede deprem oldu? Marmara depremi nerede? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 23:32 Güncelleme 07 Kasım 2023, 23:54
Son dakika Marmara’da 4.1 büyüklüğünde deprem! 7 Kasım 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler! İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli...

AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğiini duyurdu.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Balıkesir'de saat 23.05'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.1
❗️ Derinlik: 4.33 km
🗓 Tarih: 07.11.2023
⏰ Saat: 23:05:48
📍 Merkez Üssü: Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE İLLERDE HİSSEDİLDİ!

Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli gibi çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Depremin büyüklüğü Kanilli Rasathanesi tarafından 4.5 olarak açıklandı.

7 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

7 KASIM 2023 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

7 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.07 23:11:51 39.8250 39.1013 6.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.11.07 23:05:47 40.4732 27.5385 8.3 -.- 4.5 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.11.07 22:26:04 37.9473 37.9207 8.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.07 21:19:53 38.8743 25.4847 5.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.11.07 21:15:47 39.4220 28.4597 5.8 -.- 1.8 -.- DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2023.11.07 21:05:37 38.3433 22.7243 2.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.11.07 20:53:12 37.3528 36.8010 5.4 -.- 1.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:47:01 37.7988 36.3983 13.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel


2023.11.07 20:36:09 37.8268 36.3487 10.7 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:26:00 38.2675 38.7365 5.0 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.07 20:18:34 37.8542 36.3273 11.8 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:16:58 36.2827 36.1587 5.6 -.- 1.7 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
2023.11.07 20:15:51 37.4098 37.1455 4.9 -.- 1.2 -.- DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.07 20:12:29 37.4067 37.1270 7.0 -.- 1.5 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

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