Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor CHP’li belediyeler kafasını kuma gömüyor! İsrail mallarına boykot için daha kaç çocuk ölmeli?

İlçe belediyeler tarafından atılan adımı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu. AK Partili İlçe Belediyelerinden terör devleti İsrail ' karşı örnek bir adım atıldı. AK Partili ilçe belediyeleri tarafından İsrail menşeili ürünleri satışını durdurma kararı aldı. Alınan kararı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM" Konuya ilişkin AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan açıklamada, "Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeili ürünler almamaya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Terör devleti İsrail yıllardır açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de bir aydır Filistinli Müslümanlara karşı insanlık suçu işliyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamet doğrultusunda her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden AK Partili İlçe belediyelerimizin tamamı eli kanlı katil İsrail devletinin ürettiği ürünleri belediye tesislerine almama kararı aldı. Bu kararımızın başta CHP'li ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum." dedi.

"NEREDE BİR ZULÜM VARSA BU MİLLET ORADA MAZLUMUN YANINDADIR" Özcan şöyle devam etti; "Bugün eli kanlı katil İsrail devleti her 10 dakikada bir çocuk şehit ediyor. Bugün Filistin'de şehit olanların 2 binden fazlası kadın, 4 bini çocuk. Elbet bir gün Allah'ın adaleti tecelli edecektir. Netenyahu sanmasın ki galip gelecektir. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Filistin melesi sonuna kadar takibimizde. Gazzeli kardeşlerimiz için kıyamdayız. Nerede bir zulüm varsa bu millet orada mazlumun yanındadır. Hiçbir vicdan hastanelerin bombalanmasını, okulların bombalanmasını kabul etmez."

CHP İSRAİL'İN ZULMÜNE 3 MAYMUN!

Bu süreçte partilerinin kurultayına yoğunlaşan CHP yönetimindeki 11 büyükşehir belediyesinden ise ses çıkmadı.

İMAMOĞLU'NDAN TEK BİR PAYLAŞIM BİLE GELMEDİ

CHP kurultayında divan başkanı olan ve bu konuya yoğunlaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan boykot kararı gelmediği gibi, sosyal medya üzerinden Gazze'ye destek olan tek bir açıklamasının bile olmadığı görüldü.

Boykota destek vermeyen diğer CHP'li büyükşehir belediyeleri ise şöyle:

Adana Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi,

Antalya Büyükşehir Belediyesi,