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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!

Daha önce "Yahudi kimliğimle buradayım" diyerek Tel Aviv'e gidip İsrail terörüne arka çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya ayak bastı. Blinken, teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılandı. Türkiye'nin Blinken'a yaptığı 'düşük' karşılama ABD'ye verilen net bir mesaj olarak kayıtlara geçti. İlerleyen saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ı kabul etti. 2.5 saatlik görüşmede Gazze masaya yatırıldı. Blinken, Fidan'a sarılmak istedi. Bakan Fidan ise tek hamlede Blinken'ı engelledi. Görüşmede ise mesaj dolu detaylar yer aldı.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 00:08 Güncelleme 06 Kasım 2023, 19:55
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!


Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.



HAK EDENE HAK ETTİĞİ DİLDEN
Blinken'ın teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılanmasıyla ABD'ye net bir mesaj verildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi.



Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.




BLINKEN SARILMAK İSTEDİ, TEK HAMLEDE ENGELLEDİ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sarılmak istedi. Fidan ise Blinken'ın kendisine sarılmasını tek hamlede engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti.


KUDÜS AY YILDIZ'IN KORUMASI ALTINDADIR
Blinken'a verilen mesajlar bununla da sınırlı değildi. ABD Dışişleri Bakanı'nın arkasında bir Ay Yıldız kürenin içinde Mescid-i Aksa olduğu görüldü.

Bu mesaj, "Kudüs Ay Yıldız'ın koruması altındadır" olarak yorumlandı. Fidan'ın hemen sağında yer alan deniz çıpası ve solunda yer alan yeşil kalem de dikkat çeken diğer detaylar oldu.



2.5 SAATLİK GAZZE ZİRVESİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 buçuk saat süren görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Görüşmede Gazze masaya yatırıldı.

ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI
Diplomatik kaynaklar Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.

Türkiye ve ABD'nin Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık olduğu belirtilirken görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı.

GÖRÜŞME SONRASI BLINKEN'DEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz." dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile "çok iyi, uzun ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerinin altını çizerken "NATO'nun büyümesi ve genişletilmesi çabaları da dahil olmak üzere ABD ve Türkiye'nin birlikte üzerinde çalıştığı pek çok önemli konuyu ele aldık. Onay protokollerinin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından imzalanmasından ve şu anda Türk Parlamentosunda bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Görüşmede "Ukrayna'nın desteklenmesi konusunda yürütülen önemli çalışmaların" da konuşulduğunu kaydeden Blinken, "Türkiye son birkaç yıldır, özellikle Karadeniz Tahıl Girişimi ve Ukrayna'dan gıda çıkarma çabalarının yanı sıra elektrik şebekesinin desteklenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Terörle mücadele ortaklığımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı, ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı ele aldık." dedi.

Blinken, Türkiye'den, G7 ile ilgili bir toplantı için Japonya'ya gideceğini kaydederek mevkidaşları ile görüşeceğini belirtti.

Japonya'nın yanı sıra Güney Kore ve Hindistan'a da gideceğinin altını çizen Blinken, bu ziyaretlerin, ülkesinin Gazze'deki krize yoğun bir şekilde odaklansa da Hint-Pasifik ve dünyanın diğer bölgelerinde "ABD çıkarlarını ilerletmek için yaptıkları önemli çalışmalara" son derece bağlı ve odaklanmanın kanıtı olduğunu kaydetti.

Blinken, Gazze'deki sivillerin yaşadıklarından dolayı ABD'nin de kaygılandığını vurgulayarak bu konuda çalışıldığını ve İsrail ile "sivil kayıpları en aza indirmek konusunda" görüştüklerini belirtirken ayrıca Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmak içinde uğraş verdiklerini belirtti.

Blinken, Gazze'den sivillerin çıkarılması konusunda farklı bölge ülkelerini ziyaret ettiğini, önemli adımlar attıklarını, görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ülkelerde her birinin etkilerini kullanarak çatışmanın bölgeye yayılmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Savaşın bölgeye yayılmasını önlemenin kritik öneme sahip olduğunu ve bölge ülkelerinin de bu amaç için büyük çaba gösterdiğini belirten Blinken, şunları kaydetti:



"İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için şartların oluşturulması için bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptık. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz."

Blinken, bu konularda ilerleme sağlandığını düşündüğünü, bölgelere yaptığı ziyaretlerde de farklı şekillerde ABD liderliğinin, ABD diplomasisinin vazgeçilmez olduğunun kendisine aktarıldığını söyledi.

"(Bölge ülkeleriyle) Her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz ve diğer konularda açık bir şekilde iletişimi sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Blinken, önemli görüşmeler yapıldığını yineledi.



REHİNELER "YOĞUN OLARAK ODAKLANDIĞIMIZ BİR KONU"
ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile özellikle insani yardım erişimiyle ilgili ayrıntılar üzerinde çalıştıklarını ve bu yardımları önemli ölçüde artırdıklarını kaydeden Blinken, çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanabilirliği konusunu İsraillilerle görüştüklerini ifade etti.

Blinken, kritik noktalardan birinin de "rehineler konusunda ilerleme kaydedilmesi" olduğunu belirterek, "Bu bizim yoğun olarak odaklandığımız bir konu. Ancak aynı zamanda çatışmalara ara verilmesinin bu öneriyi ilerletmeye de yardımcı olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Yalnızca Gazze'ye değil, Batı Şeria'da olup bitenlere de çok odaklandıklarını kaydeden Blinken, "Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı şiddet konusundaki endişelerimizi çok açık bir şekilde dile getirdik. İsrail hükümetinin bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkma konusunda taahhütlerde bulunduğunu duyduk ve bunun gerçekleşmesini çok yakından takip ediyoruz." diye konuştu.



"İSVEÇ'İN İTTİFAKA KATILMA SÜRECİNİ TAMAMLAMAMIZ İÇİN (TÜRKİYE İLE) ORTAK BİR KARARLILIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Blinken, "Türkiye, Mısır, Katar gibi ülkelerin rehineleri kurtarma konusunda Hamas'la çalışabilecek yeterli güce sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa İsrail bombardımanı durdurmadığı sürece böyle bir şey söz konusu değil mi?" sorusuna, rehine konusunun detaylarına giremeyeceğini ancak konunun ABD'nin odak noktasında olduğunu kaydetti.

Diğer ülkelerin de rehinelerin kurtarılması konusunda önemli rol oynayacağını düşündüğünü belirten Blinken, bu konuda yapılacak yardımların gereklilik olduğuna dikkati çekti.

Blinken, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulünü desteklemeye hazır olduğuna dair size herhangi bir güvence verdi mi?" sorusunu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay protokollerini imzalaması ve Parlamento'ya göndermesi bizi çok cesaretlendirdi." şeklinde yanıtladı.

Bu konuda ilerleme kaydedileceğine inandığını belirten Blinken, "İsveç'in ittifaka katılma sürecini tamamlamamız için ortak bir kararlılık olduğunu düşünüyorum. Bu, Türkiye'nin de bizim de sahip olduğumuz bir kararlılık." dedi.



"KATİL BLİNKEN TÜRKİYE'DEN DEFOL" SLOGANLARI ATILDI
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi.

Filistin ve Türk bayrakları açan onlarca kişi, "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganı attı. Polis, protestoculara müdahale etti.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN, BAĞDAT'TA IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bağdat'ı sürpriz şekilde ziyaret ederek Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Blinken'i Hükümet Sarayında kabul etti.

Görüşmede Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı ve oradaki çatışmaların yayılmaması gerektiği değerlendirildi.

İnsani durumun kötü olduğu Filistin'e gıda, su ve tıbbi yardımların gönderilmesi meselesinin de masaya yatırıldığı görüşmede, Sudani'nin ülkesinin Gazze'ye yönelik Siyonist saldırıları kabul etmediği ve acil ateşkesin yapılması yönündeki tutumunu yinelediği aktarıldı.

Daha sonra ABD Bağdat Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı, "Irak Başbakanı ile iyi ve şeffaf görüşme gerçekleştirdim. Iraklı yetkililerle güvenlik durumunu de ele aldık." dedi.



"BİZ, İRAN İLE KARŞILAŞMA İSTEMİYORUZ"
İran yanlısı Şii milislerin Gazze savaşını ABD'ye yönelik istismar etmemeleri gerektiğini ifade eden Blinken, şunları aktardı:

"Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için her türlü yola başvuracağız. Biz, İran ile karşılaşma istemiyoruz ancak güçlerimiz veya sivil vatandaşlarımızın korunması için her şeyi yapacağız. Irak Başbakanı Sudani, güçlerimiz ve vatandaşlarımızı hedef alan saldırıları kınadığını açık şekilde ifade etti ve bunun tekrarlanmaması için çabasını anlattı. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza Gazze'deki çatışmanın hiçbir bölgeye genişlememesi gerektiğini söylüyoruz."

Blinken, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi konusunda gerekçeleri olduğunu ifade ederek, tam ateşkes konusunda görüş farklılıkları olduğunu ancak herkesin bu ateşkesten yana olduğunu dile getirdi.

Gazze'de insani ateşkes konusunda çabaların sürdüğünü aktaran Blinken, bunun Hamas'ın elinde tutuklu bulunan rehinelerin salıverilmesinde iyi bir fırsat olacağını kaydetti.



SADR'DAN BLİNKEN'İ PROTESTO ÇAĞRISI
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, hareket destekçilerine çağrı yapılarak, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanıp Blinken'in ziyaretini protesto etmeleri ve ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun posterlerinin yakılması istendi.



Irak Hizbullah'ı Askeri Sözcüsü Abu Ali es-Askeri de, sosyal medya platformu X üzerinden dün yaptığı paylaşımda, Blinken'in ziyaretini kabul etmediklerini ifade ederek, ABD'li Bakan'ın gelmesi halinde daha önce benzeri olmayan bir tırmanışta bulunacakları tehdidinde bulunmuştu.



Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi halinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni barışçıl olmayan yollarla kapatacaklarını da savunan Iraklı Şii milisi yapısı sözcüsü, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını hedef alacaklarını ve ABD vatandaşlığına sahip kimsenin ülkeye sokulmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine eklemişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bağdat öncesi Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN, GÜNEY KIBRIS LİDERİ HRİSTODULİDİS İLE BİR ARAYA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Blinken, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.

Rum resmi Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.

Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.

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