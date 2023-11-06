Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı. HAK EDENE HAK ETTİĞİ DİLDEN Blinken'ın teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılanmasıyla ABD'ye net bir mesaj verildi.

Bu mesaj, "Kudüs Ay Yıldız'ın koruması altındadır" olarak yorumlandı. Fidan'ın hemen sağında yer alan deniz çıpası ve solunda yer alan yeşil kalem de dikkat çeken diğer detaylar oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI

Diplomatik kaynaklar Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi.

Türkiye ve ABD'nin Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık olduğu belirtilirken görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı.

GÖRÜŞME SONRASI BLINKEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz." dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile "çok iyi, uzun ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerinin altını çizerken "NATO'nun büyümesi ve genişletilmesi çabaları da dahil olmak üzere ABD ve Türkiye'nin birlikte üzerinde çalıştığı pek çok önemli konuyu ele aldık. Onay protokollerinin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından imzalanmasından ve şu anda Türk Parlamentosunda bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.