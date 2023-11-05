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Kayseri’de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı. Şahıs, Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 22:17 Güncelleme 05 Kasım 2023, 22:17
Kayseri’de FETÖ operasyonu! Terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ Terör Örgütü üyesi bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 1 kişi Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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