The Economist dergisinden yeni skandal! Çocuk katliamına kılıf buldular: “Çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var”

■ Aşağılık The Economist. Çocuklar olağan şekilde mi ölüyor. Bomba kendiliğinden mi atılıyor.
■ Onlar için Müslüman'ın değeri yok. Bebek de olsa yok, çocuk da olsa yok.
■ Piyon dergi tabii ki bu haberi yapacak.
■ Sayfalarında kan olan bir dergi söyler misiniz? The Economist.
■ Katliamlardan sorumlusun The Economist. Çünkü sen İsrail'in kan dökmesine zemin hazırladın.
WASHİNGTON TEHDİT ETTİ
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail- Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, çatışmanın Lübnan'a yayılmasının istenmediği, İsrail-Lübnan arası olası bir savaşın Lübnan halkı için yaratacağı yıkımın hayal bile edilemeyeceği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz" diye uyardı.
2 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de "abluka içinde abluka" yaşandığını bildirerek "Gazze'nin güneyinde sıkışmış 2 milyondan fazla insan, yeterli su, gıda, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirsiz, kaotik ve güvensiz bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu. Bölgede gerilimin arttığı İsrail'in sivilleri hedef almasının önüne geçilmesinin şart olduğuna dikkat çekildi.
NOTLAR:
■ Guardian: Uzaydan bile Gazze'nin yok olduğu görünüyor. 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1.000 krater tespit edildi.
■ USS Eisenhower uçak savaş gemisinin, Doğu Akdeniz'i terk edeceği, Süveyş'ten geçip Kızıldeniz'de konuşlanacağı açıklandı.
■ Filistinli hackerler, İsrail ordusuna ait web sitelerini çökertti.
■ Washington'da dün 30 bin kişilik "Filistin'e destek" gösterisi yapılacak.
GAZZE'YE DESTEK
Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Başkanı Murat Doğanay, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını söyledi. ASAD, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'la birlikte gazetelere ilan verildi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadisinin paylaşıldığı ilan büyük övgü aldı. Başkan Murat Doğanay, "Terörist İsrail'in, kadın ve çocuk ayırmaksızın masum Filistin halkına yönelik alçakça saldırıları sonucu çok sayıda masum insan yaşamını yitirmiştir" dedi.
DÜNYA TİYATROSU!
İsrail katliamları artarak sürüyor... Daha önce okul, hastane, cami, kilise bombalayan İsrail dün de 5 araçtan oluşan ambulans konvoyunu vurdu. 4'ü çocuk 20 kişinin can verdiği saldırıdan kısa bir süre sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vuran İsrail uçakları, hastaneye giden yolları da yerle bir etti. Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresi vurulurken, 40 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay Derneği (PRCS), dün Gazze'de İsrail'in iki defa hava saldırısına uğrayan 5 ambulanslık konvoyun Refah Sınır Kapısı'na hasta taşıdığını belirterek saldırının, savaş suçu olduğunu vurguladı.