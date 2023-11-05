The Economist dergisinden yeni skandal! Çocuk katliamına kılıf buldular: “Çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var”

Başkan Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde tüm dünyaya rest çekti: Netanyahu bizim için muhatap alınabilir biri değil! - İsrail, kendi geleceğini kararttı. Savaş suçlusu ilan edilmesi için çabalayacağız. - Batı, İsrail'e diyet borcunu ödüyor! Avrupa, ilkesizliğin tarihini yazıyor.

- Benim İsrail'le temasım yok. MİT Başkanımız, görüşüyor. Filistin ve Hamas'la da...

- Biz garantör ülke olabiliriz. Bunun için hazırız. Ancak şeklini zaman gösterir!

- Daha adil bir dünyayı inşa etmek için çalışacağız. Herkesin umudu Türk Devri'dir.

THE E'KAN'OMİST!

İsrail, ABD ve Avrupa'nın gözü Gazze'de kan bürüdü. Dünyanın en güçlü ailelerinden Rothschild'in sahibi olduğu İngiliz The Economist de skandallar arşivine bir yenisini ekledi.