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The Economist dergisinden yeni skandal! Çocuk katliamına kılıf buldular: “Çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var”

Yahudi Jacob Rothschild’in sahibi olduğu The Economist dergisi yine bir skandala imza attı. İsrail’in saldırılarında ölen kişlierin yüzde 40’ının çocuk olmasının nedeni olarak, “Çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var” diye yazan İngiliz dergiye tepki yağdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
The Economist dergisinden yeni skandal! Çocuk katliamına kılıf buldular: “Çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var”

Başkan Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde tüm dünyaya rest çekti: Netanyahu bizim için muhatap alınabilir biri değil!
- İsrail, kendi geleceğini kararttı. Savaş suçlusu ilan edilmesi için çabalayacağız.
- Batı, İsrail'e diyet borcunu ödüyor! Avrupa, ilkesizliğin tarihini yazıyor.

- Benim İsrail'le temasım yok. MİT Başkanımız, görüşüyor. Filistin ve Hamas'la da...
- Biz garantör ülke olabiliriz. Bunun için hazırız. Ancak şeklini zaman gösterir!
- Daha adil bir dünyayı inşa etmek için çalışacağız. Herkesin umudu Türk Devri'dir.

THE E'KAN'OMİST!
İsrail, ABD ve Avrupa'nın gözü Gazze'de kan bürüdü. Dünyanın en güçlü ailelerinden Rothschild'in sahibi olduğu İngiliz The Economist de skandallar arşivine bir yenisini ekledi.

İsrail'in katlettiği 3 bini aşkın bebek ve çocuk için akılları zorlayan ifadeler kullandı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk?" başlıklı haberde, şu ifadeler kullanıldı: Gazze'de doğum oranının yüksek.

Bu nedenle Filistin topraklarının nüfusunun yaklaşık yarısının 20 yaşın altında olduğu hatta bu oranın Irak, Namibya ve Tayland gibi diğer üst-orta gelirli ülkelerin ortalamasından çok daha yüksek olduğu gerçek. Evet çok çocuk ölüyor çünkü çok çocuk var. Bu durum bilançonun yaş ortalamasını indiriyor. İşte bu sözlere tepki yağdı:

■ Aşağılık The Economist. Çocuklar olağan şekilde mi ölüyor. Bomba kendiliğinden mi atılıyor.
■ Onlar için Müslüman'ın değeri yok. Bebek de olsa yok, çocuk da olsa yok.
■ Piyon dergi tabii ki bu haberi yapacak.
■ Sayfalarında kan olan bir dergi söyler misiniz? The Economist.
■ Katliamlardan sorumlusun The Economist. Çünkü sen İsrail'in kan dökmesine zemin hazırladın.

WASHİNGTON TEHDİT ETTİ
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "Hizbullah veya diğer aktörlerin" İsrail- Hamas arasındaki çatışmalardan faydalanmaması konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, çatışmanın Lübnan'a yayılmasının istenmediği, İsrail-Lübnan arası olası bir savaşın Lübnan halkı için yaratacağı yıkımın hayal bile edilemeyeceği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz" diye uyardı.



2 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de "abluka içinde abluka" yaşandığını bildirerek "Gazze'nin güneyinde sıkışmış 2 milyondan fazla insan, yeterli su, gıda, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirsiz, kaotik ve güvensiz bir durumla karşı karşıya" açıklamasında bulundu. Bölgede gerilimin arttığı İsrail'in sivilleri hedef almasının önüne geçilmesinin şart olduğuna dikkat çekildi.

NOTLAR:
■ Guardian: Uzaydan bile Gazze'nin yok olduğu görünüyor. 10 kilometrekarelik alanda uzaydan görülebilen 1.000 krater tespit edildi.
■ USS Eisenhower uçak savaş gemisinin, Doğu Akdeniz'i terk edeceği, Süveyş'ten geçip Kızıldeniz'de konuşlanacağı açıklandı.
■ Filistinli hackerler, İsrail ordusuna ait web sitelerini çökertti.
■ Washington'da dün 30 bin kişilik "Filistin'e destek" gösterisi yapılacak.

GAZZE'YE DESTEK
Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Başkanı Murat Doğanay, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayacaklarını söyledi. ASAD, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'la birlikte gazetelere ilan verildi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadisinin paylaşıldığı ilan büyük övgü aldı. Başkan Murat Doğanay, "Terörist İsrail'in, kadın ve çocuk ayırmaksızın masum Filistin halkına yönelik alçakça saldırıları sonucu çok sayıda masum insan yaşamını yitirmiştir" dedi.

DÜNYA TİYATROSU!
İsrail katliamları artarak sürüyor... Daha önce okul, hastane, cami, kilise bombalayan İsrail dün de 5 araçtan oluşan ambulans konvoyunu vurdu. 4'ü çocuk 20 kişinin can verdiği saldırıdan kısa bir süre sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde binlerce Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı okulu vuran İsrail uçakları, hastaneye giden yolları da yerle bir etti. Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresi vurulurken, 40 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay Derneği (PRCS), dün Gazze'de İsrail'in iki defa hava saldırısına uğrayan 5 ambulanslık konvoyun Refah Sınır Kapısı'na hasta taşıdığını belirterek saldırının, savaş suçu olduğunu vurguladı.

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