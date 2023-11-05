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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaralı Gazzelileri Türkiye'ye intikal açıklaması: Mısır ile görüşüldü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım konusunda Mısırlı mevkidaşı ile görüştüğünü belirterek, "Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 15:15 Güncelleme 05 Kasım 2023, 15:41
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yaralı Gazzelileri Türkiye’ye intikal açıklaması: Mısır ile görüşüldü

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının yakıt sıkıntısı ya da bombardıman nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Bunlardan biri de kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesiydi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Gazze'deki kanser hastanesinin İsrail tarafından bombalanması sonrasında ortada kalan hastalar için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Hastalar, Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

BAKAN KOCA DUYURDU
Müjdeli haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi için Mısırlı mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede birçok konuda mutabık kalındı.

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KANSER HASTALARI TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı açıklamada "Kanser hastaları ve durumu acil olanların ülkemize transfer edilmesi planlanmakta" ifadelerini kullandı.

"BİN HASTA REFAH SINIR KAPISI'NA GETİRİLECEK"

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var. Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

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Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

"UÇAKLAR VE GEMİ HASTANESİ İLE ÜLKEMİZE TRANSFER EDİLECEKLER"

Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı. Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

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Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır.

"SON 24 SAATTE 270 ARTTI"
İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı, son 24 saatte 270 artarak 9 bin 770'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 270 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770'e çıktığını bildirdi.

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Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğunu hatırlatarak, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan 1270'si çocuk, 2 bin 660 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'de "30 gündür soykırım ve etnik temizlik" yaptığını belirterek, "Gazze'deki hastaneler sadece saatler sonra hizmet veremeyecek durumda kalacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yakıt dahil yardımların güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kudra, yardımların güvenli geçişi konusunda İsrail'in "yalan söylediğini" ifade etti.

Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin "üç gündür Mısır'daki hastanelere nakledilemediğine" dikkati çekti.

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