Özgür Özel kaç yaşında hangi görevlerde bulundu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanlık seçimi nedeniyle en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Özgür Özel kimdir? İşte detaylar...