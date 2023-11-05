Özgür Özel kaç yaşında hangi görevlerde bulundu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanlık seçimi nedeniyle en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Özgür Özel kimdir? İşte detaylar...
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.
2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.