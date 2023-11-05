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Özgür Özel kaç yaşında hangi görevlerde bulundu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir? Özgür Özel, 18 Mayıs 1970 tarihinde Manisa'da dünyaya gözlerini açmıştır. İlk ve ortaöğrenimini Manisa'da tamamladıktan sonra yükseköğretim için İstanbul'un yolunu tutmuş ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tıp dünyasına adımını atmıştır. Profesyonel hayatına doktor olarak başlayan Özel, mesleğini bir süre sürdürdükten sonra politikaya atılma kararı almıştır. Politikaya atıldığı ilk yıllardan itibaren dikkat çeken bir profil sergileyen Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında siyasi yaşamını sürdürmekte. Kendisi, uzun yıllar boyunca partisinin çeşitli kademelerinde görev alarak deneyim kazanmıştır.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 08:57 Güncelleme 05 Kasım 2023, 13:59
Özgür Özel kaç yaşında hangi görevlerde bulundu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanlık seçimi nedeniyle en sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Özgür Özel kimdir? İşte detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır. İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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