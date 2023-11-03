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Son dakika: Kazakistan'daki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 20:09 Güncelleme 03 Kasım 2023, 20:09
Son dakika: Kazakistan’daki temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

"TC-TUR" uçağıyla saat 19.00'da Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bazı yetkililer de yurda döndü.

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