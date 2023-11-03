BOMBA KULİS | Değişimcilere imza imza şok! CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşitirilen yerel seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla koltuk kavgasına tutuşan CHP'de dananın kuyruğu yarın kopuyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarın gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.
KIIÇDAROĞLU DELEGELERİNE GÜVENİYOR: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren değişimciler kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezciler delege kozuna güveniyor.
Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.