BOMBA KULİS | Değişimcilere imza imza şok! CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek





"ÖZGÜR ÖZEL'E 190 İMZA VERİLDİĞİN YOK"

Tüm bu yaşananlar sıcakllığını koruruken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş, İstanbul'daki durumla ilgili bomba kulis bilgilerinde bulundu. Yarkadaş, "Bir haftadır İstanbul'da kurultay delegelerinin neredeyse tamamının Özgür Özel'e imza verdiği iddia ediliyordu. Ben bunun doğru olmadığını, delegelerin ilçe başkanlarının isteği üzerine boş kağıda imza atarak dilekçe verdiklerini, bu dilekçelerinde ilçe başkanları tarafından birlik beraberlik görüntüsü olsun diye "tüm imzalarımız İstanbul İl Başkanı'mızda olsun, bizi Ankara'da temsil etsin" denilerek alındığını söyledim. Madem 190 imza var açıklayın dedim, açıklayamadılar. Özgür Özel'e 190 imza verildiği yok." ifadelerine yer verdi.