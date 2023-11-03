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BOMBA KULİS | Değişimcilere imza imza şok! CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek

CHP'de kurultaya giderayak kan gövdeyi götürürken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, "Değişimcilerin hazırladığı tabloya göre İstanbul'a sıfır oy vermiş olmalarına rağmen değişimcilerin listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 750'nin üzerinde oy alıyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da 70 oyun çıkacağı kesinleşti. Değişimcilerin elinde 450 imza var. Almaya çalıştıkları oyun sayısı 600. Bu da seçimi kazanamayacaklarını gösteriyor. Artık değişimcilerde 600'ün üzerinde oy alamayacaklarını kabul ettiler." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 23:25 Güncelleme 03 Kasım 2023, 23:36
BOMBA KULİS | Değişimcilere imza imza şok! CHP yandaşı Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşitirilen yerel seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla koltuk kavgasına tutuşan CHP'de dananın kuyruğu yarın kopuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarın gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.

"Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek"

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KIIÇDAROĞLU DELEGELERİNE GÜVENİYOR: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren değişimciler kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezciler delege kozuna güveniyor.

Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.



İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.



KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLADILAR
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Öte yandan parti genel merkezinde bir araya gelen bazı CHP'li il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.



"ÖZGÜR ÖZEL'E 190 İMZA VERİLDİĞİN YOK"
Tüm bu yaşananlar sıcakllığını koruruken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş, İstanbul'daki durumla ilgili bomba kulis bilgilerinde bulundu. Yarkadaş, "Bir haftadır İstanbul'da kurultay delegelerinin neredeyse tamamının Özgür Özel'e imza verdiği iddia ediliyordu. Ben bunun doğru olmadığını, delegelerin ilçe başkanlarının isteği üzerine boş kağıda imza atarak dilekçe verdiklerini, bu dilekçelerinde ilçe başkanları tarafından birlik beraberlik görüntüsü olsun diye "tüm imzalarımız İstanbul İl Başkanı'mızda olsun, bizi Ankara'da temsil etsin" denilerek alındığını söyledim. Madem 190 imza var açıklayın dedim, açıklayamadılar. Özgür Özel'e 190 imza verildiği yok." ifadelerine yer verdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı seçilecek"



"DEĞİŞİMCİLERİN LİSTESİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU, 750'NİN ÜZERİNDE OY ALIYOR"
Sözlerini sürdüren Yarkadaş "Erdoğan Aktaş'ın programında bir belge göstermiştim. Değişimcilerin hazırladığı tabloda İstanbul'a sıfır oy yazılmıştı. Bunun doğru olmadığını söyledik. Değişimcilerin hazırladığı tabloya göre İstanbul'a sıfır oy vermiş olmalarına rağmen değişimcilerin listesinde Kemal Kılıçdaroğlu, 750'nin üzerinde oy alıyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da 70 oyun çıkacağı kesinleşti. Değişimcilerin elinde 450 imza var. Almaya çalıştıkları oyun sayısı 600. Bu da seçimi kazanamayacaklarını gösteriyor. Artık değişimcilerde 600'ün üzerinde oy alamayacaklarını kabul ettiler." dedi.

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